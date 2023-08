Vídeo do UFC 292: Karine Silva finaliza Maryna Moroz com um estrangulamento

Karine Silva bateu o relógio tão bem quanto sua adversária no sábado.

Faltando apenas um segundo para o fim do primeiro round do confronto de abertura do UFC 292, a peso-mosca brasileira garantiu uma finalização com guilhotina sobre Maryna Moroz e melhorou para 3 a 0 em sua carreira no UFC.

Assista ao final da campainha abaixo.

A vitória aumentou o recorde profissional geral de Silva para 17-4, com todas as suas vitórias por nocaute ou finalização. Ela também vingou uma derrota por finalização no primeiro round para Moroz (10 a 5), ​​ocorrida em novembro de 2014, quando as carreiras das duas mulheres ainda estavam engatinhando.

Depois de alguns minutos de vaivém, Silva e Moroz acabaram no chão, onde Silva imediatamente se moveu para atacar o pescoço de Moroz. A defesa de finalização de Moroz demorou um pouco, e parecia que ela poderia aguentar para chegar ao segundo round, mas sua mão tocou a coxa de Silva, sinalizando oficialmente o fim da luta na marca de 4:59 do primeiro round.

Esta é a primeira vez na carreira de Moroz que ela foi finalizada. Ela perde sua segunda luta seguida e seu recorde no UFC agora é de 5-5.