Vídeo do UFC Cingapura: Junior Tafa enfrenta Parker Porter com nocaute brutal no primeiro round

Junior Tafa precisou de menos de dois minutos para garantir sua primeira vitória dentro do octógono após demolir Parker Porter para dar início ao card principal do UFC Cingapura.

Após um desempenho medíocre em sua estreia, Tafa disparou armas em punho em seu segundo ano e Porter tomou a infeliz decisão de resistir e negociar com o lutador de mão pesada da Nova Zelândia. Uma joelhada no meio deu início à sequência de eventos que terminou com um overhand devastador de direita de Tafa que derrubou Porter na tela.

O árbitro Marc Goddard correu para a paralisação, que aconteceu aos 1:24 do primeiro round.

“Isso é um bônus ou o quê? $ 50g, querido!” Tafa gritou para a multidão. “Eu e meus irmãos somos os atacantes mais duros do planeta. Esse é o plano de jogo, basta colocar essas merdas para fora.”

Apesar de enfrentar um nocauteador conhecido, Porter optou por ir direto para ele quando a luta começou com Tafa acolhendo uma guerra em pé. Alguns socos fortes acertaram no queixo de Porter, com Tafa finalmente agarrando sua nuca e desferindo uma joelhada no meio que acertou em cheio.

Abalado pelo golpe, Porter tentou levar a luta para a tela, mas Tafa conseguiu resistir e acabou se livrando das garras do oponente. A partir daí, Tafa não perdeu tempo descarregando uma saraivada de tiros com o golpe final vindo de uma mão direita que atingiu Porter no topo da cabeça, o que significou o fim de sua noite.

A vitória leva Tafa para 5-1 em sua carreira geral, enquanto Porter cai para 1-3 em suas últimas quatro lutas no UFC, o que inclui também uma derrota para o irmão de Tafa, Justin Tafa.