Vídeo do UFC Cingapura: Waldo Cortes-Acosta destrói Lukasz Brzeski com um nocaute assustador

Waldo Cortes-Acosta agora soma sua primeira vitória por paralisação no UFC, e foi feia.

Cortes-Acosta enfrentou Lukasz Brzeski na luta preliminar dos pesos pesados ​​do UFC Cingapura, no sábado. Embora a ação tenha sido lenta e metódica no início, Cortes-Acosta acertou uma grande cotovelada que deixou Brzeski com as pernas bambas antes de atacar com o chute final que mandou Brzeski de cabeça para a tela para uma finalização rápida.

Confira o final selvagem no vídeo abaixo.

Desde que assinou contrato no Contender Series de Dana White em agosto de 2022, Cortes-Acosta competiu quatro vezes dentro do octógono. O jogador de 31 anos começou sua campanha promocional com vitórias por decisão sobre Jared Vanderaa e Chase Sherman antes de perder sua primeira luta profissional na carreira para Marcos Rogério de Lima em abril, mas conseguiu se recuperar em sua primeira aparição fora do APEX.

A jornada de Brzeski no UFC pode terminar depois de sofrer sua terceira derrota em outras tantas partidas desde que assinou com a promoção.