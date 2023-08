Vídeo do UFC Nashville: Diego Lopes finaliza Gavin Tucker com chave de braço no triângulo

Diego Lopes empolgou o público da Bridgestone Arena com uma finalização certeira sobre Gavin Tucker no card principal do UFC Nashville.

Lopez se posicionou para um triângulo e segurou até que seus ajustes acertaram o triângulo na chave de braço aos 1:38 do primeiro round.

Confira o acabamento, cortesia da TNT Sports.

Tucker tentou sair do triângulo e, inicialmente, teve espaço para se mover enquanto Lopes trabalhava para fechar as pernas no pescoço. Foi um puxão no braço que forçou Tucker a se aproximar para evitar um estalo do cotovelo.

Mas essa jogada acabou sendo sua ruína quando Lopes garantiu o triângulo e depois caiu de barriga para baixo, mandando os dois rolando e trocando de posição enquanto ele ia para o triângulo montado. A essa altura, Tucker já havia se submetido ao golpe e Lopes se afastou triunfante.

A vitória colocou Lopes de volta com o pé direito após uma derrota por decisão para Movsar Evloev em sua partida anterior. Foi o segundo revés consecutivo de Tucker após uma derrota por nocaute para Dan Ige em sua apresentação anterior.