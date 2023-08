Vídeo do UFC Vegas 78: Terrance McKinney atropela Mike Breeden em 85 segundos

Terrance McKinney precisava de uma grande performance para voltar à pista, e fez exatamente isso no sábado.

Menos de um mês depois de uma derrota por finalização para Nazim Sadykhov no UFC Vegas 77, McKinney deu uma rápida reviravolta no UFC Vegas 78 de sábado e destruiu Mike Breeden em apenas 85 segundos por nocaute técnico.

Confira abaixo o vídeo do acabamento.

McKinney entrou na luta com uma derrapagem de duas lutas, mas saiu muito mais agressivo do que nas duas lutas anteriores, colocando Breeden em seu pé atrás quase imediatamente. “T. Wrecks ”fez Breeden se machucar várias vezes e, após uma enxurrada, o árbitro Chris Tagnoni viu o suficiente.

Com a vitória, o recorde de McKinney no UFC está de volta à marca de 0,500 em 4-3, com todas as suas vitórias no octógono vindo de paralisação no primeiro round.

Os dias de UFC de Breeden podem estar contados depois de perder suas três primeiras lutas promocionais. Foi a primeira luta por “Money” desde a derrota na decisão para Natan Levy em abril de 2022.