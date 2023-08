Vídeo: Jon Jones e Gordon Ryan treinam – e disparam armas – juntos antes da luta pelo título de Stipe Miocic

Jon Jones está se preparando para sua próxima defesa de título treinando seu grappling com um homem que muitos consideram um dos maiores grapplers sem kimono de todos os tempos.

O campeão peso-pesado do UFC colocará seu título em jogo contra o ex-campeão Stipe Miocic na luta principal do UFC 295, que acontece no dia 11 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York. Faltando menos de três meses para a grande luta, Jones tem convivido com o pentacampeão mundial do ADCC, Gordon Ryan, nos tatames e também no campo de tiro.

Confira os vídeos de Jones e Ryan juntos nos vídeos abaixo, cortesia da conta do Instagram de Jones.

Após um hiato de mais de três anos, que incluiu a desocupação do título dos meio-pesados ​​do UFC, Jones voltou ao octógono em março e finalizou Ciryl Gane no primeiro round para conquistar o título vago dos pesados ​​no UFC 285. “Bones” cogitou se ou não a luta contra Miocic seria sua última aparição no octógono, embora haja confrontos interessantes para Jones com Sergei Pavlovich, Tom Aspinall e Jailton Almeida fazendo muito barulho na categoria.