Vídeo: Logan Paul briga com fã ao lado do ringue na luta de Jake Paul x Nate Diaz, provocando briga

Logan Paul viu muita ação ontem à noite.

Embora tenha sido seu irmão Jake Paul quem foi o destaque no sábado à noite, quando enfrentou o antigo astro do UFC Nate Diaz em uma luta de boxe, Logan garantiu que sua presença fosse sentida ao acompanhar Jake ao ringue e observar de perto a luta do lado do ringue. Jake passou a ganhar uma vitória por decisão clara sobre Diaz.

Após a luta, surgiu um vídeo de Logan entrando em sua própria briga durante a luta, pois parecia estar envolvido em uma briga com um fã que levou outros a se envolverem rapidamente.

Assista ao vídeo abaixo.

Não está claro exatamente com quem Paul estava conversando e o que desencadeou a conversa, mas o vídeo mostra a situação aumentando rapidamente à medida que Paul e seu adversário não identificado são separados enquanto a ação fora do ringue se intensifica. Um indivíduo é visto pegando uma cadeira e aparentemente tentando usá-la como arma.

Paul ainda não comentou publicamente sobre a situação.

No geral, foi uma noite agitada para o irmão mais velho de Paul, que fez o voo de Detroit para Dallas depois de se apresentar no evento pay-per-view anual “SummerSlam” da WWE. Paul teve sucesso em mais uma performance impressionante de wrestling profissional, já que ele foi escalado para superar o superastro da WWE, Ricochet.