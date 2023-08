Vídeo mostra duas pessoas eletrocutadas após se sentarem no terceiro trilho

Reproduzir conteúdo de vídeo





Um par de 20 e poucos anos estava a caminho de um show do Lollapalooza, mas acabou no hospital em vez disso … isso depois que eles se sentaram no terceiro trilho em uma estação de trem de Illinois e foram eletrocutados.

O que é ainda mais chocante… o terrível incidente foi todo capturado em vídeo, que foi compartilhado online. Confira você mesmo … os dois estavam estacionados um ao lado do outro no terceiro trilho da estação Ridgeland de Chicago no início deste mês.

As pessoas circulavam na plataforma acima… mas ninguém parecia particularmente preocupado com seu bem-estar. De repente, o jovem foi eletrocutado, seu corpo estava tremendo e ficando rígido enquanto ele se agarrava à mulher ao lado dele. Ela também foi sacudida pela voltagem – e, subsequentemente, ambas ficaram moles. Um amigo sentado ao lado deles os puxou do terceiro trilho antes que as unidades de serviço de emergência chegassem.