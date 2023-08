Vídeo mostra Nebraska TE Arik Gilbert supostamente assaltando loja de bebidas

Reproduzir conteúdo de vídeo



Licor e Vape de SJ

Jogador de futebol de Nebrasca Arik Gilberto foi preso na manhã de terça-feira depois que os policiais disseram que ele forçou a entrada em uma loja de bebidas e roubou o local por mais de US$ 1.600 em mercadorias, antes de ser pego em flagrante… e todo o crime parece ter sido capturado em vídeo.

Gilbert, de 21 anos, um ex-recruta de 5 estrelas que já jogou pela LSU e pela Geórgia, foi preso do lado de fora do SJ’s Liquor & Vape em Lincoln, NE, por volta das 2 da manhã desta manhã … antes de ser preso na prisão do condado por um roubo cobrar.

Gilbert supostamente carregava vários materiais de vaporização, isqueiros e outros produtos roubados, totalizando US$ 1.672, de acordo com as autoridades.

O vídeo de vigilância capturou o crime … e um homem que se dizia ser o astro do futebol de 6’5 “e 275 libras foi visto jogando um pedaço de cimento através de uma porta para ter acesso ao prédio. Uma vez lá dentro, ele chutou uma segunda porta para baixo, ganhando acesso à loja de SJ.

O homem sem camisa, que cobria o rosto, foi visto vasculhando a loja por vários minutos.

Enquanto estavam lá dentro, a polícia recebeu uma ligação informando sobre uma possível invasão e correu para o local.

Para sua surpresa, pelo menos oito policiais estavam esperando do lado de fora quando ele começou a sair da loja. Gilbert jogou as malas no chão e pulou para trás com as mãos para cima, assustado, antes de ser preso sem incidentes.

Conversamos com o pessoal do SJ’s que nos contou que reabriram a loja e estão operando normalmente.