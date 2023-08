Vídeo no WhatsApp já é FEBRE entre usuários

Desde o seu lançamento, o WhatsApp rapidamente conquistou uma ampla popularidade como um dos aplicativos de mensagens mais adotados. A capacidade de enviar vídeos é uma de suas principais características, tornando-o uma forma envolvente de conexão com amigos, familiares e colegas.

Contudo, uma novidade interessante do WhatsApp é o recurso de enviar vídeos em formato circular. Isso é algo que certamente aumentou ainda mais a adoção do aplicativo. Quer aprender como usar essa funcionalidade?

Como criar vídeos circulares no WhatsApp

Acesse a conversa desejada e toque no ícone do microfone. Para iniciar, abra o aplicativo WhatsApp e escolha a conversa na qual pretende enviar o vídeo. Em seguida, toque no ícone do microfone localizado na barra de mensagens;

Clique no ícone da câmera para começar a gravar o vídeo. Ao tocar no ícone do microfone, ele será imediatamente substituído pelo ícone da câmera. Clique nele para dar início à gravação do vídeo. A gravação será iniciada após uma contagem regressiva de três segundos;

Faça a gravação do vídeo e envie-o na conversa. Durante a gravação do vídeo, você pode deslizar o dedo para a esquerda para cancelar a gravação ou tocar no ícone do cadeado para gravar sem precisar manter o dedo pressionado na tela. Quando finalizar a gravação, toque no ícone da seta azul para enviar o vídeo na conversa ou na lixeira para descartá-lo;

Reproduza o vídeo na conversa. Após enviar o vídeo, ele será reproduzido na conversa sem áudio. Para ativar o som da gravação, toque no ícone de reprodução dentro do balão de vídeo;

Exclua a mensagem de vídeo. Caso deseje remover a mensagem de vídeo, pressione-a e selecione a opção “Apagar”, como faria com qualquer outro conteúdo na conversa do WhatsApp;

Alternar entre mensagens de áudio e vídeo. Para retornar ao envio de mensagens de áudio, toque novamente no ícone da câmera filmadora. Você pode alternar entre mensagens de áudio e vídeo quantas vezes necessário, conforme suas preferências.

Como se tornar um testador beta

Tornar-se um membro beta do WhatsApp é uma forma excepcional de experimentar funcionalidades exclusivas antes do lançamento oficial. Caso você tenha um interesse profundo por tecnologia e deseje participar desse programa, siga as etapas a seguir:

Certifique-se de ter a versão mais recente do WhatsApp instalada em seu dispositivo móvel;

Inscreva-se no programa beta para o WhatsApp por meio da Google Play Store, caso esteja usando um dispositivo Android, ou utilize o TestFlight, se estiver empregando um iPhone.

Ao se tornar um testador beta, você será contemplado com acesso antecipado a recursos e atualizações únicas do WhatsApp. No entanto, é importante ressaltar que, por se tratar de uma versão de teste, certas funcionalidades podem não operar corretamente ou demonstrar instabilidade.

A fim de se precaver, é recomendável realizar o backup de suas conversas antes de ingressar no programa. Como membro beta, você terá a responsabilidade de oferecer feedback construtivo. Portanto, é essencial relatar quaisquer problemas encontrados durante a utilização da versão de teste.

De maneira resumida, a capacidade de enviar mensagens de vídeo pelo WhatsApp é uma abordagem prática e eficaz para se comunicar. Por meio desse recurso, é viável compartilhar momentos especiais, conceitos e informações de maneira dinâmica. Explore essa funcionalidade para enriquecer suas conversas, conferindo a elas um caráter ainda mais atrativo e envolvente.



Você também pode gostar:

WhatsApp Business

O WhatsApp Business se constitui como uma edição do aplicativo de mensagens WhatsApp projetada especificamente para atender às exigências das corporações. O aplicativo traz consigo um leque de ferramentas adicionais que visam simplificar a comunicação entre as empresas e seus clientes, com o intuito de torná-la mais eficaz e profissional.

Uma das características primordiais do Business é a capacidade de estabelecer um perfil empresarial. Assim, as empresas podem inserir informações pertinentes, a exemplo do:

Nome comercial;

Categoria do empreendimento;

Endereço;

Horário de operação.

Além disso, o WhatsApp Business também habilita a utilização de mensagens automatizadas, como saudações automáticas para os clientes no momento em que eles iniciam uma interação ou mensagens de ausência quando a empresa não se encontra disponível.

Benefícios

Perfil Empresarial – É viável criar um perfil empresarial detalhado , contendo detalhes de contato, horário de atendimento, localização e uma breve descrição do negócio. Aprenda como configurar um perfil comercial no WhatsApp Business;

, contendo detalhes de contato, horário de atendimento, localização e uma breve descrição do negócio. Aprenda como configurar um perfil comercial no WhatsApp Business; Mensagens Automatizadas – É possível configurar mensagens de saudação automáticas para dar as boas-vindas aos clientes no início do contato ou mensagens de ausência para informar sobre indisponibilidades. Saiba como empregar respostas automáticas no WhatsApp Business;

Etiquetas e Organização – O WhatsApp Business possibilita categorizar e rotular as conversas conforme diferentes critérios, como status de pagamento, situação do pedido, prioridade, etc. Descubra como usar etiquetas no WhatsApp Business;

Respostas Rápidas – É viável criar respostas prontas para perguntas frequentes, visando economizar tempo e garantir respostas aos clientes. Veja como utilizar a função de respostas rápidas no WhatsApp Business;

Estatísticas e Análises – A plataforma oferece métricas acerca das mensagens enviadas, entregues e lidas, permitindo a avaliação da efetividade das interações e o aprimoramento da estratégia de atendimento ao cliente. Aprenda como visualizar as estatísticas das mensagens no WhatsApp Business;

Catálogo de Produtos – É possível elaborar um catálogo de produtos no WhatsApp Business, exibindo imagens, descrições e preços dos produtos ofertados. Saiba como criar um catálogo no WhatsApp Business.