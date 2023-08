Vídeos do PFL 7: Jesus Pinedo derrota Bubba Jenkins, Silveira x Kasanganay set final após nocautes violentos

As finais dos playoffs dos meio-pesados ​​e penas da Professional Fighters League são definidas após uma noite movimentada de lutas na sexta-feira em San Antonio, Texas.

Josh Silveira, filho do fundador da American Top Team, Conan Silveira, conquistou sua tão esperada passagem para a final de 205 libras contra Impa Kasanganay depois de marcar um incrível nocaute técnico no primeiro round sobre Ty Flores, acertando oito joelhadas na cabeça no clinch para o paralisação.

Silveira enfrentará Kasanganay na final de um milhão de dólares em 8 de dezembro em Dublin, na Irlanda, quando o veterano do UFC marcou seu próprio nocaute.

Kasanganay parou as tentativas de queda de Marthin Hamlet e então o derrubou com uma enorme mão direita. Um soco de esquerda subsequente pareceu acordar Hamlet de volta, mas foi o suficiente para o árbitro Jeff Rexroad encerrar a disputa e fazer Kasanganay fazer 4 a 0 sob a bandeira do PFL em 2023.

No pena, Jesus Pinedo fechou o show com uma vitória no absoluto sobre Bubba Jenkins. Vindo de uma grande virada sobre Brendan Loughnane em junho, Pinedo derrubou Jenkins no primeiro round, mas o lutador veterano foi salvo pelo gongo. Pinedo voltou mais forte no segundo round com um ataque para eventualmente parar Jenkins por nocaute técnico.

Pinedo agora enfrentará Gabriel Braga pelo cheque de US$ 1 milhão, depois que o brasileiro conquistou a maior vitória de sua carreira no MMA sobre o veterano Chris Wade. Braga acertou os melhores socos nos pés com um-dois combos e evitou os melhores momentos de Wade, incluindo uma rápida tentativa de guilhotina no segundo round, para vencer na decisão dividida.

A parte preliminar do show contou com uma estrondosa vitória por nocaute no primeiro round para o invicto Thad Jean e três mata-leões consecutivos para Lisa Mauldin, Anthony Ivy e Chelsea Hackett.

Assista as paradas abaixo e clique aqui para ver os resultados completos do PFL 7.