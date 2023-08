Vigilância Sanitária apreende carne estragada e imprópria para consumo

Em um mundo onde a saúde pública é de importância crucial, a Vigilância Sanitária desempenha um papel integral. Em Maceió, essa agência governamental está ativamente envolvida na prevenção de problemas de saúde pública decorrentes do consumo de produtos impróprios. O exemplo mais recente disso foi a apreensão de 80 kg de carne e corações bovinos estragados.

Segundo Airton Santos, chefe especial da Vigilância Sanitária, as fiscalizações não são apenas punitivas, mas também educativas. Eles buscam orientar tanto os produtores quanto os consumidores a terem um olhar mais atento sobre os produtos que são fornecidos e consumidos.

A Vigilância Sanitária tem a missão de garantir a saúde de todos. Eles estão constantemente observando como os produtos estão sendo comercializados nos estabelecimentos. Inaceitável que produtos fora da validade estejam sendo comercializados.

Caso de apreensão de carnes em Maceió

Recentemente, em um frigorífico do bairro Benedito Bentes II, em Maceió, 80 kg de carne e corações bovinos estragados e com prazo de validade vencido foram apreendidos. Os produtos apreendidos foram encaminhados para descarte no aterro sanitário de Maceió.

O estabelecimento foi autuado por descumprimento da legislação e deve responder a processo administrativo. A penalidade pode variar de multa no valor de R$ 180,00 a R$ 19 mil.

A população pode contribuir para o trabalho da Vigilância Sanitária através de denúncias. Em Maceió, as denúncias podem ser feitas através do telefone (82) 3312-5495, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo WhatsApp (82) 98752-2000, que funciona 24h, todos os dias. Todas as denúncias são anônimas, garantindo o sigilo do denunciante.

Conscientização da população

As fiscalizações realizadas pela Vigilância Sanitária têm como objetivo não apenas identificar e retirar de circulação produtos impróprios para o consumo, mas também educar a população sobre a importância de ser vigilante em relação aos produtos que consomem.



