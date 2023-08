VIGILÂNCIA SANITÁRIA bateu o martelo! PROIBIDA venda de produto muito comum no Brasil e que você certamente tem dentro da sua dispensa

A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou que está proibida venda de produto muito comum no Brasil e que você deve ter em sua dispensa. Afinal, são de consumo diário e por todos os tipos de pessoas.

Dessa forma, a Anvisa proibiu a venda das águas minerais das marcas Carrefour, Qualitá, Attiva e Ag. Raras. Isso porque, todas foram produzidas nas fontes Bananal e Bananal I, que, de acordo com a autarquia, possuem um risco alto de contaminação.

Por conter o risco de contaminação, os produtos foram retirados com urgência dos supermercados. Mas, não esqueça de conferir se possui alguma dessas marcas em sua dispensa.

Entenda porque está proibida venda de produto muito comum no Brasil

O caso de proibição aconteceu em junho deste ano e foi anunciado por meio do portal Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina. Assim, de acordo com o site, a medida teve que ser tomada devido ao grande risco de contaminação.

Em resumo, o risco era de contaminação por Coliforme Totais, o Escherichia coli e Enterococos, em todas as marcas de água mineral que foram citadas. Aliás, tanto na versão com ou sem gás do item.

Quando foi anunciada que estava proibida venda de produto muito comum no Brasil, o portal Três Rios Prefeitura” anunciou que se os mercados ou as empresas citadas não atendessem às normas exigidas pela Agência Sanitária, haveria uma infração de natureza sanitária, prevista na Lei Federal nº 6437, de 20 de agosto de 1977.

Afinal, o que são Coliformes Totais, Escherichia Coli e Enterococos?

De acordo com pesquisas parametrizadas da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, o maior parâmetro para indicar que há esgoto doméstico bruto sendo lançado em um local na natureza é o aumento da densidade da bactéria Escherichia Coli. Inclusive, também usam ela para compor o IQA, o Índice de Qualidade das Águas.

As bactérias do tipo Escherichia Coli e Enterococos estão presentes no grupo dos microrganismos usados como indicadores de contaminação fecal. Além disso, servem de padrão microbiológico para garantir e atestar a qualidade sanitária de diversos recursos hídricos.



Você também pode gostar:

Se a água testada apresentar um grande índice desses tipos de microorganismo é uma grande possibilidade de que haja risco de infecção e assim pode gerar problemas intestinais e até infecções urinárias nas pessoas que consumirem o líquido.

Nesses casos, o paciente tende a ter fortes dores no abdômen e enjoos. Portanto, se você teve contato com alguma das marcas que foi proibida venda de produto muito comum no Brasil e tenha sintomas, procure um médico.

Proibida venda de produto muito comum no Brasil: Chocolate

A Anvisa anunciou proibida venda de produto muito comum no Brasil também no começo dessa semana. Então, a empresa publicou um comunicado de risco após uma interdição cautelar contra a Blue Alimentos LTDA.

De acordo com o portal Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, o lote 9812 de cacau em pó da Bretzke, teve um resultado tido como insatisfatório na determinação de cádmio e chumbo, presentes no produto.

O Instituto Adolfo Lutz apresentou o resultado por meio do Laboratório Central de São Paulo. Com isso, após a indicação do laudo, a Anvisa entendeu ser melhor a interdição cautelar do achocolatado da marca.

Após esse passo, a vigilância sanitária do estado deve indicar quais são as medidas a serem adotadas para continuar a venda do produto nas prateleiras dos supermercados.

A drástica medida de ser proibida venda de produto muito comum no Brasil pode ser tomada pela autarquia até que a empresa coloque os produtos em acordo com os padrões da legislação e que seja constatado que está tudo certo.

Você sabe o que é Anvisa?

Após entender porque foi proibida venda de produto muito comum no Brasil é comum que as pessoas queiram entender melhor o que é Anvisa. Assim, trata-se se uma autarquia que promove a saúde da população por meio do controle sanitário.

Dessa forma, a vigilância sanitária relaciona-se com o Ministério da Saúde e tem como função regular e controlar tudo que é consumido e ingerido pelos brasileiros, para evitar que consumam algo que possa causar malefícios à saúde.

Entre os parâmetros de controle da Anvisa estão medicamentos, alimentos em geral, meio ambiente, os serviços de saúde, entre outras áreas. Inclusive, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi construída com base nos pilares da economia, equipamentos, capacitação e qualidade.