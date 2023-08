VIGILÂNCIA SANITÁRIA interdita e recolhe produtos de EMPRESA brasileira

A Vigilância Sanitária Municipal de Divinópolis tomou medidas enérgicas contra a empresa José Maria Coelho da Silva, também conhecida como ‘Gelo Sol’, localizada na Rua Bahia.

A empresa já havia sido previamente interditada de acordo com o termo 000488/A5. Surpreendentemente, surge agora outra empresa com o nome fantasia idêntico, desta vez sob a razão social Penha Lusimeire Cardoso, também operando no mesmo local.

No entanto, essa segunda empresa também estava em desacordo com as normas da Vigilância Sanitária Municipal. Desse modo, como resultado, ocorreu uma nova interdição e a apreensão seguida da inutilização dos produtos, conforme estipulado na portaria 254/2023 da Secretaria de Saúde. Esta decisão foi oficializada na edição mais recente do Diário Oficial dos Municípios Mineiros, datada da última quinta-feira (10).

A história da ‘Gelo Sol’ e suas interdições

A empresa José Maria Coelho da Silva, operando sob o nome fantasia ‘Gelo Sol’, já possuía um histórico de interdições por parte da Vigilância Sanitária Municipal. No entanto, mesmo com uma interdição anterior de acordo com o termo 000488/A5, uma nova reviravolta ocorreu com a criação de uma empresa paralela com a mesma designação.

Dessa forma, a nova entidade, registrada sob a razão social Penha Lusimeire Cardoso, levantou sérias preocupações quanto à sua conformidade com as diretrizes sanitárias.

A ressurgência da ‘Gelo Sol’ sob nova razão social

Conforme informações oficiais, a criação de uma nova empresa com o mesmo nome fantasia, ‘Gelo Sol’, porém sob a razão social Penha Lusimeire Cardoso, levantou suspeitas imediatas. Já que a semelhança nas operações e localização gerou questionamentos sobre a legalidade e conformidade com as regulamentações da Vigilância Sanitária Municipal.

A segunda empresa ‘Gelo Sol’, sob a nova razão social, não conseguiu evitar os erros da predecessora. Uma vez que a Vigilância Sanitária constatou que a empresa reincidiu as práticas de não cumprir as normas de segurança e higiene estabelecidas.

Desse modo, como resultado, a Vigilância Sanitária Municipal tomou medidas imediatas para interditar a empresa e confiscar os produtos presentes em suas instalações.

A apreensão e inutilização dos produtos

Em conformidade com a portaria 254/2023 da Secretaria de Saúde, os produtos da empresa foram apreendidos e subsequentemente inutilizados. Assim, essa ação foi tomada com base nas preocupações sanitárias e para evitar qualquer risco potencial à saúde pública.

Decisão oficial e publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros

A respeito das ações tomadas pela Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde oficializou a interdição da empresa e a apreensão de seus produtos através da portaria 254/2023. Dessa maneira, essa decisão foi amplamente divulgada na edição mais recente do Diário Oficial dos Municípios Mineiros, datada da última quinta-feira.

Compromisso com a saúde

Certamente, isso reforça o compromisso das autoridades em garantir a conformidade com as normas sanitárias e a proteção da saúde da população. De forma geral, a interdição e apreensão de produtos da empresa ‘Gelo Sol’, operando sob diferentes razões sociais, ressalta a importância das regulamentações da Vigilância Sanitária Municipal em Divinópolis.

Visto que a reincidência nas irregularidades sanitárias e a subsequente ação da Vigilância Sanitária demonstram o compromisso das autoridades em proteger a saúde pública e garantir que as empresas operem de acordo com os padrões de segurança e higiene estabelecidos.

Além disso, a publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros serve como um lembrete claro de que a conformidade com as diretrizes sanitárias é fundamental para evitar medidas drásticas e garantir a saúde de todos. De modo geral, a ação da Vigilância Sanitária é de extrema importância para garantir o bom funcionamento do mercado e a saúde da população.