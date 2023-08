Villarreal x Barcelona | LaLiga: Xavi elogia Lamine Yamal e espera uma nova geração forte do Barcelona

Xavi Hernández estava cheio de elogios por Lamine YamalO desempenho do Villarreal no domingo. O treinador catalão reconheceu que o Barcelona não teve um bom desempenho defensivo e destacou o desempenho dos jovens jogadores e suplentes.

Barcelona conseguiu garantir uma vitória por 4-3, com Yamal dando assistência para o gol de Gavi aos 12 minutos do primeiro tempo.

“Minhas expectativas [for Yamal] são muito altos”, Xavi disse à imprensa.

“Ele é titular não por capricho do treinador. Suas decisões são quase sempre corretas.

“Gostaria de vê-lo jogar pela seleção espanhola. Ele não me contou nada sobre seus planos. Barcelona por muitos anos.

“Ele tem potencial para deixar uma marca. Mas com paciência. Não acho que haverá problemas de gestão. Ele está encantado e feliz. Ele é humilde, trabalha duro, adora futebol… Vejo-o pronto para jogar. Sua idade me surpreende: acabei de completar 16 anos.”

Melhoria defensiva

Xavi falou sobre a partida e destacou que os blaugrana precisam melhorar na defesa.

“O jogo foi caótico devido aos nossos próprios erros”, observou.

“Tivemos o controle da partida. Sofremos demais. Depois, o time jogou com calma, confiança e criou oportunidades.

“Acredito que o placar esteja muito estreito. Merecemos marcar mais alguns ou três gols. Um bom jogo de ataque, mas defensivamente sofremos demais.

“Defensivamente, foi difícil para nós hoje, mas [Villarreal are] não é um time ou campo fácil. Estou orgulhoso do que vi, principalmente no segundo tempo.

“No entanto, se pararmos de pressionar alto e recuperar depois de perder a posse de bola, sofreremos. Precisamos melhorar defensivamente. Mas estou satisfeito, principalmente com o segundo tempo. Mostramos paciência. É um passo positivo em termos de nosso estilo de jogo.”

Jovem Fermín Lopez saiu do banco no final do jogo para substituir Ilkay Gundogan e Xavi insistiu que o Barcelona deveria dar oportunidades aos prodígios tendo em conta as suas dificuldades financeiras.

“Eles também demonstraram fé em mim quando eu tinha 17 ou 18 anos” Xavi lembrado.

“[Fermin] é outro exemplo. Precisamos de olhar para a academia de jovens, especialmente tendo em conta a situação económica em que nos encontramos. Lamine Yamal foi excelente hoje também. Eu disse a eles que estava com medo quando estava no lugar deles e disse-lhes para não terem medo.”