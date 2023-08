Visualizar Status do WhatsApp sem ser visto? Aprenda truque

O WhatsApp é uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, e muitos de nós adoram acompanhar os Status dos nossos contatos. No entanto, nem sempre queremos que eles saibam que visualizamos as fotos ou vídeos que compartilharam. Felizmente, há um truque simples para visualizar o Status no WhatsApp sem deixar rastros. Neste artigo, vamos mostrar o passo a passo para fazer isso, tanto em dispositivos iOS quanto Android.

O Recurso de Confirmações de Leitura

Antes de explicarmos como ver o Status no WhatsApp sem ser notado, é importante entender o recurso de confirmações de leitura do WhatsApp. Normalmente, quando abrimos uma foto ou vídeo compartilhado no Status, o aplicativo registra que visualizamos aquela publicação, juntamente com o horário em que o fizemos. Isso é representado pelos dois traços azuis que aparecem quando a pessoa que compartilhou verifica quem visualizou o Status.

Desativar o recurso de confirmações de leitura não apenas permite que você veja os Status sem deixar rastros, mas também desativa as notificações de leitura das mensagens que você envia. Isso significa que seus contatos não saberão quando você leu as mensagens deles, e você também não verá os dois traços azuis indicando que sua mensagem foi lida. No entanto, é importante lembrar que essa ação também impede que você veja quem visualizou os seus próprios Status.

Passo a Passo para Ver o Status sem Deixar Rastros

Agora que você compreende o funcionamento do recurso de confirmações de leitura, vamos mostrar como desativá-lo e ver o Status sem ser notado. Siga os passos abaixo, dependendo do seu sistema operacional:

Dispositivos iOS (iPhone)

Abra o aplicativo do WhatsApp em seu iPhone. Toque no ícone de configurações, localizado no canto inferior direito da tela. Na tela de configurações, selecione a opção “Conta”. Em seguida, toque em “Privacidade”. Role a tela até encontrar a opção “Confirmações de Leitura” e desative-a.

Dispositivos Android



Você também pode gostar:

Abra o aplicativo do WhatsApp em seu dispositivo Android. Toque no ícone de configurações, localizado no canto superior direito da tela. Nas configurações, selecione a opção “Conta”. Em seguida, toque em “Privacidade”. Role a tela até encontrar a opção “Confirmações de Leitura” e desative-a.

Após desativar as confirmações de leitura, você pode visualizar os Status dos seus contatos sem que seu nome fique registrado. Lembre-se de que essa ação também desativa as notificações de leitura das mensagens que você envia e impede que você veja quem visualizou os seus próprios Status.

Protegendo sua Privacidade no WhatsApp

Desativar as confirmações de leitura no WhatsApp pode ser útil para proteger sua privacidade e evitar a pressão para responder imediatamente. No entanto, é importante ter em mente que, ao desativar esse recurso, você também abre mão da capacidade de rastrear as interações no aplicativo.

Quando você não tem mais interesse em visualizar os Status dos seus contatos sem ser notado, você pode reativar as confirmações de leitura seguindo o mesmo processo descrito acima.

Lembre-se de que a privacidade é uma escolha pessoal, e é importante respeitar as configurações de privacidade de cada pessoa. Use esse truque com responsabilidade e apenas para fins legítimos.

Agora você sabe como ver o Status do WhatsApp sem deixar rastros. Desativar as confirmações de leitura é um recurso simples que permite visualizar os Status sem que seus contatos saibam. Lembre-se de que essa ação também desativa as notificações de leitura das mensagens que você envia e impede que você veja quem visualizou os seus próprios Status. Use esse truque com responsabilidade e respeite a privacidade de outras pessoas.

Experimente desativar as confirmações de leitura e aproveite uma experiência mais discreta ao visualizar os Status no WhatsApp.