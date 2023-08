Vitat está CONTRATANDO funcionários para vários ramos

A Vitat, empresa que nasceu em 2021 para democratizar o acesso à saúde e ao bem-estar para milhares de brasileiros, está com excelentes vagas de emprego disponíveis. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia que possui o objetivo de ajudar na jornada rumo a uma vida mais saudável, confira quais são as oportunidades:

Analista de CRM Júnior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Produto Júnior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Product Designer Manager – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Profissional de Nutrição – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Sênior Product Designer -São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Sênior Product Manager – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Vitat

Sobre a Vitat, é necessário ressaltar que a empresa quer descomplicar a rotina de cuidados em busca de mais qualidade de vida, e para isso acontecer, conecta pessoas aos seus conteúdos, serviços, produtos e especialistas de forma prática, acessível e de onde elas estiverem.

Além disso, a Vitat conta com um time multidisciplinar de especialistas em saúde que produz, regularmente, conteúdos informativos para o site, aplicativo e redes sociais.

Por fim, seu propósito é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida. Assume o desafio de ser a empresa que mais promove e dá acesso à saúde integral dos brasileiros – e sabe que essa não é uma tarefa fácil.

Como entrar na empresa?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

