VITÓRIA! Gás de Cozinha pode ficar mais barato em breve e brasileiros se animam

A possibilidade de uma isenção fiscal no gás de cozinha está gerando expectativas sobre seus impactos na economia brasileira. Esta perspectiva de redução de custos para as famílias poderia trazer um alívio significativo para muitos lares.

Neste artigo, iremos explorar os detalhes desta proposta e analisar seus possíveis efeitos.

Entendendo a proposta de isenção fiscal

A discussão sobre a reforma tributária está em alta no Brasil. Um dos tópicos mais debatidos é a proposta de isenção de impostos sobre o gás de cozinha.

Esta ideia é defendida pelo senador Mecias de Jesus, líder dos Republicanos, e busca equiparar o gás de cozinha aos itens da cesta básica em termos de isenção fiscal.

Atualmente, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é um dos principais encargos que pesam no bolso do consumidor ao adquirir um botijão de gás. A proposta em discussão poderia reduzir drasticamente este custo.

A necessidade de isenção fiscal

A necessidade de isenção de impostos sobre o gás de cozinha surge da análise dos aumentos significativos no preço do botijão nos últimos anos. Estes aumentos têm superado a inflação, tornando o gás de cozinha um item cada vez mais caro para as famílias brasileiras.

A situação se agravou com a pandemia da Covid-19, que impulsionou o desemprego e elevou os índices de preços. Diante deste cenário, a isenção de impostos sobre o gás de cozinha surge como uma medida necessária para aliviar o orçamento das famílias.



Consequências da isenção fiscal

A isenção de impostos sobre o gás de cozinha poderia ter um impacto significativo na economia brasileira. Com um custo menor para o gás de cozinha, as famílias teriam mais recursos para investir em outras áreas, favorecendo o ciclo econômico do país.

Votação da Reforma Tributária

A previsão é que a votação da reforma tributária ocorra até outubro de 2023. Existe uma grande expectativa de que a emenda proposta pelo senador seja aprovada.

Se isso acontecer, a isenção de impostos no gás de cozinha poderia trazer um alívio significativo para muitas famílias brasileiras.

Auxílio Gás Nacional

O Auxílio Gás está entrando em sua última semana de pagamentos. Até o dia de hoje (31 de agosto), o Governo Federal vai liberar parcelas no valor de R$ 108 aos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 7, 8, 9 e 0.

No entanto, é importante ressaltar que esse benefício possui uma característica única em relação aos demais: a liberação ocorre a cada dois meses. Portanto, após a finalização dos repasses em agosto, as famílias beneficiárias só receberão novos valores em outubro.

Quem tem direito ao Auxílio Gás Nacional?

O Auxílio Gás é destinado às famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, até R$ 660, e que estejam cadastradas no CadÚnico.

Além disso, o benefício também é concedido aos usuários que estão inclusos ou desejam ingressar em outros programas sociais que utilizam o mesmo sistema de cadastro.

Uma informação importante é que o valor do auxílio nunca é fixo. Isso ocorre porque o governo considera os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobre o preço médio do botijão de gás de 13 kg.

Em agosto, o valor do auxílio é de R$ 108, uma diferença de apenas um real em relação ao benefício de junho, que era de R$ 109.

Interrupção dos pagamentos em setembro: quando o governo vai liberar o benefício novamente?

Mesmo com o orçamento bloqueado, o Ministério do Desenvolvimento Social garante que o benefício será pago até dezembro.

Dessa forma, os beneficiários em breve poderão consultar a parcela de outubro através dos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem (disponíveis para Android e iOS). Além disso, o telefone 111 estará disponível para contato.

Confira abaixo o calendário com as datas de pagamento das próximas parcelas do Auxílio Gás, de acordo com o final do NIS: