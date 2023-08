Viúva de Dwayne Haskins chega a um acordo após a morte trágica do jogador do Steelers

Mmais de um ano depois Dwayne Haskins faleceu tragicamente, houve um novo desenvolvimento em seu caso que deve ajudar a família a chegar a um pequeno fechamento. O quarterback deixou a esposa e a família após ser atropelado por um caminhão de lixo em uma rodovia em Condado de Broward, Flórida. sua viúva Kalabrya Haskins é o representante pessoal do Haskins propriedade e ela chegou a um acordo com o motorista do caminhão. Ela também chegou a um acordo com o proprietário do caminhão, bem como com o corretor do caminhão, por uma quantia não revelada. O insider da NFL, Ian Rapoport, confirmou esta informação no sábado. Foi um longo processo que finalmente chegou ao fim.

Os detalhes horríveis da morte de Dwayne Haskins

Dwayne Haskins teve uma carreira brilhante antes de sua morte

Dentro do campo, o quarterback Dwayne Haskins conquistou muitas coisas, apesar de levar uma vida tão curta. Ele se tornou um prodígio do futebol americano no estado de Maryland. Depois disso, Haskins começou a jogar pelo Ohio State Buckeyes e se tornou QB1 desde a temporada de 2018. Dwayne também estabeleceu vários recordes escolares que incluem 4.000 jardas passadas e 50 touchdowns em uma única temporada. Haskins juntou-se ao Pittsburgh Steelers depois de alguns anos de sua carreira profissional, passou com Washington. Em 2021, ele chegou para desempenhar as funções de zagueiro reserva apenas algumas semanas antes de sua morte.

A morte de Dwayne Haskins também é um lembrete assustador de como alguns podem se perder. NFL as estrelas se tornam se não controlarem sua saúde mental. Sua família não consegue encontrar o fechamento de que precisam, exceto sua viúva. A família Haskins entrou com uma ação judicial em 10 de abril alegando que houve uma conspiração contra o quarterback. Eles alegam que ele foi drogado na noite anterior ao seu falecimento, de acordo com o advogado Rick Elsley. No entanto, este acordo final colocou todos os pensamentos de conspiração para descansar e talvez a família Haskins possa finalmente encontrar algum consolo.