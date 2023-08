Vivek Ramaswamy denuncia violência por causa da acusação de Trump e não será vice-presidente de Trump

TMZ. com

O candidato presidencial republicano de 2024 juntou-se a nós na segunda-feira no “TMZ Live” e perguntamos se ele desencorajaria e denunciaria publicamente protestos violentos após uma potencial derrota de Trump no tribunal – um cenário que muitas pessoas temem que possa acontecer.

Vivek, que surgiu vitorioso no primeiro debate do Partido Republicanodiz que as manifestações pacíficas e a auto-expressão são uma parte essencial da vida americana… mas ele diz que é totalmente contra a violência neste país.