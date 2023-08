Vivek Ramaswamy vence a primeira primária presidencial republicana, afirma a pesquisa

Vivek Ramaswamy canalizou seu interior Donald Trump e se tornou a estrela do primeiro debate presidencial republicano de 2024 em Wisconsin na noite de quarta-feira, pelo menos de acordo com uma nova pesquisa.

O empresário de biotecnologia enfrentou seus colegas candidatos conservadores no palco do Fórum Fiserv em Milwaukee – e saiu vitorioso com um índice de aprovação de 28% dos eleitores na pesquisa do Daily Mail.