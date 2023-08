VIVEO anuncia 80 vagas de emprego para várias áreas

VIVEO anuncia vagas de emprego para muitas áreas. Ao todo são 80 oportunidades para os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Goiás e Pernambuco.

A Viveo anuncia que é preciso residir próximo às unidades.

O novo processo seletivo é destinado às vagas:

Os interessados poderão se inscrever no site de carreiras da empresa: www.viveo.com.br/carreiras.

Sobre os requisitos, as regras podem variar de acordo com o cargo escolhido pelo candidato. Além disso, os requisotos também podem sofrer alteração segundo o preenchimento dos cargos.

Se você busca por vagas no banco está no lugar certo. O novo processo seletivo anuncia 200 oportunidades para todo o Brasil.

As vagas no banco são para trabalhar no Itaú. Dentre as oportunidades, podemos citar:

Agente de Atendimento e Solução: Uma posição fundamental para proporcionar suporte e soluções eficientes aos clientes do banco.

Agente de Negócios Empresas: Uma oportunidade voltada para profissionais que desejam atuar na área de negócios com empresas.

Agente de Relacionamento PAB: Essa vaga é voltada para pessoas com deficiência e visa estabelecer relações de qualidade com os clientes.

Além da remuneração paga ao servidor, o banco libera os seguintes benefícios aos funcionários:

Vale-Refeição

Vale-Transporte

Vale-Alimentação

Auxílio Creche

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Seguro de Vida

Convênios com academias e clubes

Programas de vantagens e descontos em parceiros

Check-up anual para colaboradores acima de 40 anos

Como se inscrever nas vagas no banco?

Muitas pessas têm dúvidas sobre como se inscrever em processo seletivo bancário. Por conta disso, separamos um passo a passo. Inicialmente, acesse este link.

Em seguida, acompanhe o passo a passo abaixo:

Busque pelo cargo que mais se alinha com o seu perfil profissional. Leia atentamente a descrição do cargo, suas responsabilidades, atribuições, requisitos e qualificações. Clique em “candidatar-se”. Realize os testes de perfil profissional e pessoal conforme indicado.

