Você consegue decifrar esses enigmas matemáticos?

Se você gosta de decifrar enigmas matemáticos, então este texto vai te divertir bastante. Na medida em que analisar as questões abaixo, verá que é preciso pensar de forma lógica e usar habilidades de criatividade e observação. Ou seja, um prato cheio para a sua cuca.

Então vamos exercitar o cérebro com os testes de desafios que vamos propor. Lembre-se de que ao analisar certas questões de um ponto de vista diferente, a resposta pode ser mais simples do que parece. Gostou da ideia? Então vamos começar.

Tente decifrar os enigmas matemáticos abaixo

Está pronto? Então vamos começar. Antes de tudo, temos um desafio com formas geométricas. Na verdade, são vários retângulos de diferentes tamanhos, sendo que um se encaixa dentro do outro. E cada um deles tem um número específico:

Imagem: Divulgação

Com base nessa imagem, consegue adivinhar o seu objetivo? Você precisa escrever a sequência de numeração dos triângulos, do maior para o menor. Para isso, considere todos devem se encaixar um dentro do outro no final.

E então, como será que fica o resultado final? Antes de olhar a resposta abaixo, pegue um papel e uma caneta e tente descobrir a charada por conta própria. Faça desenhos como rascunho e em seguida coloque a sequência da forma que achar correta.

Resposta

Conseguiu? Bom, para que os triângulos se encaixem perfeitamente uns dentro dos outros, você deverá organizá-los com a seguinte sequência numérica (do maior para o menor:

Primeiro o número 8;

Depois o número 3;

Na sequência o número 1;

Em seguida o número 5;

Agora vem o número 7;

Logo vamos para o número 2;

Depois vem o número 6;

Por fim, o número 4.

Hora de decifrar mais enigmas matemáticos

Agora vamos para outra divertida brincadeira neste sentido. Abaixo você vai ver um relógio que está totalmente em preto e branco. E a sua missão será justamente encontrar as cores certas para ele, com base em seus números:

Foto: Divulgação

Bom, para cumprir com esse objetivo, tenha em mente que nenhuma área pode ter a mesma cor da área vizinha. Ah, e você vai poder usar, no máximo, quatro cores diferentes. E então, como irá conseguir resolver essa charada?

A resposta estará logo abaixo. Mas não vale colar, antes tente resolver esse enigma com um rascunho e avaliando todas as possibilidades. Ah, vale lembrar que há diferentes formas de se fazer isso. Vamos trazer apenas uma delas para você.

Resposta do desafio

Bom, vamos pegar como exemplos as cores vermelho, amarelo, azul e verde. Para pintar todas as áreas do relógio sem repetir nenhuma delas, um possível resultado é este:

E então, conseguiu chegar nesta resposta? Nada mal! Mas se usou cores e combinações diferentes, que não repitam ao lado, parabéns da mesma forma.

Que tal fazer outras pessoas decifrar esses enigmas matemáticos?

Bom, esses exercícios são ótimos para exercitar diferentes áreas do seu cérebro. Agora passe-os para frente e veja quais outras pessoas conseguem resolvê-los. Para deixar tudo ainda mais desafiador e divertido, coloque um tempo limite para isto. Com certeza essa é uma ótima forma de passar o tempo com amigos e familiares.