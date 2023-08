Você consegue descobrir a senha de Al Capone?

Será possível descobrir a senha de Al Capone e desmontar o seu forte esquema criminoso? No enigma de hoje será preciso mesclar suas habilidades de detetive com raciocínio lógico e um pouco de dedução. Assim conseguirá decifrar esse mistério.

Reza a lenda que o lendário mafioso conseguiu enganar as autoridades por muitos anos de forma muito engenhosa. Ele e seus capangas bolaram um esquema de senhas que os policiais nunca conseguiram decifrar. Mas será que você consegue descobri-la?

Tente descobrir a senha de Al Capone

Provavelmente você já ouviu falar nesse lendário mafioso. Ele nasceu de uma família pobre em Nápoles, na Itália, e ao se mudar para os EUA se tornou um grande criminoso. Nesse sentido, um de seus mais bem-sucedidos esquemas foi o contrabando ilegal de álcool no país:

Imagem: Divulgação

Na época em que o álcool se tornou ilegal nos EUA, ele foi o responsável por abastecer o país clandestinamente por muito tempo. E como já falamos, um dos motivos de seu sucesso foi a senha que Al Capone estabeleceu em seus cartéis.

Certo dia, um policial disfarçado conseguiu o endereço de um cartel de álcool de Al Capone. Lá chegando, ele viu um capanga na porta ser parado. O segurança perguntou “oito”? E o capanga respondeu “quatro”. Assim, ele conseguiu entrar.

Em seguida mais dois empregados de Al Capone chegaram. O segurança perguntou “quatorze”? E eles responderam “sete”, e entraram. Seguindo essa lógica, o policial foi até a entrada. Lá seu segurança perguntou “dez”? O agente da lei respondeu “cinco”, mas foi baleado na hora.



Você também pode gostar:

Então não era apenas falar a metade de cada número? Qual é o segredo por trás da senha de Al Capone? Pense com calma e veja se você consegue descobrir a resposta.

Resposta do desafio

E então, achou a lógica por trás da senha de Al Capone? Antes de ver a solução abaixo, tente pensar um pouco. Por que os capangas acertaram o que o segurança estava pedindo e o policial não? Bem, essa é uma verdadeira questão do tipo “pega-ratão”.

Vamos descobrir o porquê. Na verdade, o método engenhoso de decifrar a senha de Al Capone é pensar na quantidade de letras que tem cada palavra que o segurança falou. Dessa forma:

A palavra oito tem quatro letras, por isso o primeiro capanga conseguiu entrar;

Já a palavra quatorze tem sete letras, o que garantiu a entrada do segundo capanga;

Agora a palavra dez tem três letras, e foi esse o erro fatal do policial.

Gostou do desafio da senha de Al Capone?

O que achou dessa verdadeira “pegadinha”? Ao mesmo tempo que sua resposta é relativamente simples, ela pode ser bem difícil de ser identificada. Por isso, sugerimos que você passe esse desafio para frente, aos seus amigos e familiares.

Esse é um ótimo exercício cerebral, do qual pessoas de todas as idades poderão se beneficiar. Portanto, não perca a oportunidade de compartilhar esse desafio e testar o raciocínio lógico de quem você conhece. Com certeza será um sucesso.