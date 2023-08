você consegue resolver esse dilema?

Você conhece o dilema da estrada perdida? Na verdade, este é um teste aplicado em todo o mundo. Ele avalia diversas inteligências de quem o faz, além de características como capacidade de tomar decisões. E claro, também coloca os seus neurônios para funcionar.

Ficou interessado? Então chega de conversa e vamos para o teste. Veja como resolver o problema da estrada perdida da melhor forma possível.

Como resolver o problema da estrada perdida?

Primeiro, vamos entender a situação. Certo dia, você está dirigindo seu carro de dois lugares de uma ponta a outra em uma estrada perdida. Está chovendo fortemente e no ninguém trafega por ela naquele momento:

Imagem: divulgação

Mas durante o seu trajeto, você se depara com uma situação inusitada. Em uma pequena estrutura de um metro quadrado, há três pessoas tentando se abrigar de uma forte tempestade. E cada uma delas tem um significado especial para a sua vida:

A primeira é um velho amigo que salvou a sua vida no passado, e até o momento nunca mais tinha o encontrado;

Ao lado dele está uma idosa passando muito mal, e que precisa de assistência médica urgentemente;

Por fim, a terceira pessoa é aquela que poderia ser considerada sua alma gêmea, pois foi amor à primeira vista.

Lembre-se que você nunca mais vai passar pela estrada misteriosa novamente. E como seu carro só tem um lugar, dá para levar apenas uma pessoa. E então, o que você faz?

Há uma forma de resolver esse dilema

Se pensar um pouco, saiba que é possível ajudar a senhora, ficar o amor de sua vida e não perder o contato com o seu amigo. Mas para isso, será preciso explorar um pouco as possibilidades que estão à sua volta. Lembre-se de que estrada é perdida no meio do nada, mas não abandonada.

Dessa forma, vamos te dar uma solução para superar o dilema da estrada perdida. A solução mais lógica pode ser considerada a seguinte:

Primeiro, você empresta o carro ao seu amigo e pede que ele leve a senhora ao hospital mais próximo;

Enquanto isso, é possível ficar esperando abrigado de chuva ao lado do amor de sua vida e se conhecer melhor;

Confiando totalmente em seu amigo, é possível pedir para que ele envie um táxi para você e o amor de sua vida até o hospital em que está com a senhora.

Pronto! Ao chegar lá você já terá conquistado sua alma gêmea, ajudado a senhora e ainda poderá reatar o contato com seu amigo.

Será que seus amigos conseguem resolver a situação da estrada perdida?

É importante lembrar que as respostas para esse desafio podem variar. Nem todos encontrarão a solução para ajudar todos, e por isso esse teste é tão divertido. Afinal de contas, mais do que um exercício de inteligência, a estrada perdida também avalia como as pessoas encaram os problemas e encontram soluções para eles.

Por isso, passe esse teste para frente e veja quem consegue encontrar a melhor resposta, da forma mais lógica e imparcial possível.