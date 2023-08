Você deve ir para a nuvem ou não?

A forma como as empresas se comunicam mudou e evoluiu, especialmente desde o início da era da internet. E os melhores entre eles se adaptaram aos tempos, sabendo que a falha em evoluir acabará levando à morte.

É por isso que muitos deles abandonaram o telefone de mesa para ir para a nuvem com números virtuais fornecidos por empresas como a Telnum.

Mas não é aí que a evolução termina. O próximo passo seria o uso dessa tecnologia para liberar a empresa de lidar com a comunicação, para que todos possam se concentrar em se tornar um player formidável no setor. Isso é possível com um serviço de atendimento baseado em nuvem.

Uma rápida introdução ao serviço de atendimento baseado em nuvem

Você sabe como algumas empresas terceirizam o aspecto de comunicação por telefone de suas operações para outras pessoas? É basicamente isso, só que está disponível na nuvem.

Isso significa que quem está fornecendo serviços ivr para você não está usando tecnologia antiga que exige que você tenha equipamento físico. Em vez disso, ele usa a tecnologia VoIP.

E como acontece com qualquer coisa que você pode obter virtualmente em vez de fisicamente, geralmente é uma atualização. Você obtém tudo o que pode esperar de sua contraparte não baseada em nuvem e muito mais.

Por que você deve obter um?

Centraliza toda a comunicação

Mesmo que você não esteja lidando com o fim da comunicação em si, ainda é altamente essencial que você esteja por dentro. Dessa forma, você sabe exatamente para onde está indo seu dinheiro, aumentando assim sua confiança em sua decisão de terceirizar.

Ter esse tipo de acesso – sem fazer nenhum trabalho – também permite que você direcione possíveis caminhos para o crescimento. A centralização torna tudo muito mais fácil de gerenciar porque tudo está em um só lugar.

Pode ser muito mais acessível

Se o seu serviço de atendimento precisar de um espaço físico para realizar suas tarefas, os custos dispararão. Esta é realmente uma das razões pelas quais antes, apenas empresas maiores e mais estabelecidas podem pagar por um.

Mesmo que você reconheça o potencial da terceirização, ela não era possível apenas para empresas menores. Mas esse não é o caso agora.

Graças à nuvem, a empresa da qual você terceirizaria teria uma sobrecarga muito menor. E suas economias repassam para você, oferecendo o mesmo serviço por muito menos.

Confiabilidade

Em termos de negócios, você não está colocando os ovos na mesma cesta. Mesmo que você esteja apenas delegando a tarefa a uma empresa externa, você ainda deseja manter todas as informações obtidas seguras e protegidas.

E essa é a beleza deste serviço. Usar a nuvem significa que os dados não são armazenados em apenas um lugar. Ele é armazenado em muitos lugares, portanto, mesmo em caso de desastre, suas informações nunca serão perdidas.

Por que você não deveria pegar um?

Possíveis problemas com a qualidade da chamada

Como todo o serviço depende da conectividade com a Internet, qualquer problema com isso afetará definitivamente a qualidade da chamada que seus clientes recebem. Infelizmente, isso refletiria na sua marca, mesmo que você não tenha nada a ver com isso.

Por isso é muito importante tirar dúvidas antes de fechar negócio. Mais importante, como eles garantem que não haverá problemas de qualidade de chamada. Eles têm uma conexão de backup?

Não diga sim a uma empresa na qual você não está cem por cento confiante.

Problemas de reputação

Como a transação pode ser feita pela internet, é muito mais fácil para alguns fazerem parecer maiores do que realmente são.

Portanto, se possível, contrate apenas aqueles que estão registrados no mesmo país em que você está. Dessa forma, você pode processar judicialmente caso eles não cumpram sua parte no trato.

Não tem certeza se é para você? Aqui estão algumas coisas para pensar

Flexibilidade

Se suas necessidades mudam rapidamente, essa pode ser uma ótima solução para empregar em sua empresa. Especialmente para startups que estão apenas estabelecendo seus sistemas, uma solução baseada em nuvem seria realmente útil.

Potenciais economias

Tentando manter os custos o mais baixo possível sem afetar o nível de serviço que você pode oferecer aos clientes? Ou talvez contratar pessoal adicional esteja fora de questão agora?

Você deve considerar a terceirização. Isso permite que você aloque dinheiro em um investimento substancialmente menor e ainda obtenha os mesmos resultados de antes.

Eficiência

Digamos que você esteja fazendo tudo bem. Mas talvez as coisas possam ser um pouco melhores. A eficiência é uma meta em constante movimento, portanto, vale a pena considerar qualquer coisa que possa melhorar esses 99%.

Delegar tarefas permite que você se concentre nas coisas que realmente importam, no cerne do motivo pelo qual você estabeleceu sua empresa em primeiro lugar.

E, considerando o impacto da comunicação em qualquer negócio, não importa o que você esteja vendendo, é importante estimarmos suas capacidades em lidar com tal empreendimento, especialmente para comunicação voltada para o cliente.

Um serviço de atendimento é definitivamente o caminho certo a seguir se você deseja manter seu relacionamento com seus clientes sem o trabalho pesado. Mas ficar baseado em nuvem definitivamente trará a você ainda mais oportunidades de avanço.