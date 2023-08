Você pode ir ao US Open de graça?

Tele Aberto dos EUAA semana dos fãs, inicialmente introduzida em 2017, teve um retorno esplêndido no ano anterior, proporcionando a todos a oportunidade de visitar o Centro Nacional de Tênis Billie Jean King gratuitamente.

Isso permite que os fãs assistam ao torneio de qualificação e testemunhem atletas de alto nível do esporte praticando antes do início oficial do Open.

Em 2019, os participantes da Fan Week foram brindados com um emocionante jogo-treino entre Roger Federer e Novak Djokovic.

A comemoração começa bem antes do saque inicial no Aberto dos EUA atração principal no USTA Billie Jean King National Tennis Center.

O 2023 Aberto dos EUA A Fan Week, que vai de terça a domingo antes do torneio principal, inaugurou as festividades de forma grandiosa, com tênis e entretenimento de alto nível, e todos os fãs tiveram acesso gratuito.

Juntamente com as partidas competitivas do Aberto dos EUA Torneio de qualificação, uma extensa gama de eventos, shows e exibições garantiram que uma multidão notável de espectadores tivesse sorrisos em seus rostos todos os dias.

Como ir ao US Open de graça

Melhore a sua experiência durante a Fan Week com o Fan Access Pass gratuito, que lhe dá acesso ao Arthur Ashe Stadium Experience, ao Media Day, assentos especiais para o Legends Match apresentado pela Moderna e a chance de ganhar prêmios em todo o local.

As inscrições para o ano de 2023 foram concluídas, mas as inscrições para o ano de 2024 estarão disponíveis no final da primavera.