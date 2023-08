Você pode ter dinheiro DISPONÍVEL nas contas INATIVAS do FGTS! Saiba como consultar

Com a distribuição dos lucros do FGTS (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço), anunciada pelo Conselho Curador do fundo recentemente, cresceu a busca pelas contas inativas. A expectativa é de que essas contas também tenham direito ao lucro.

Vale ressaltar que milhões de brasileiros ainda possuem saldo disponível nas contas inativas do Fundo de Garantia e podem não saber. Por isso, é fundamental saber como consultar e conhecer os meios de acesso aos recursos.

A seguir, confira o passo a passo para saber se você é uma das pessoas que possuem saldo positivo nas contas inativas, veja como consultar e como sacar os valores.

Como saber se tenho saldo nas contas inativas do FGTS?

Antes de mais nada é importante saber o que é uma conta inativa. Em primeiro lugar, quando uma pessoa começa a trabalhar em uma empresa, ela tem uma conta aberta na Caixa Econômica Federal para os depósitos do seu Fundo de Garantia.

Enquanto o trabalhador estiver exercendo suas atividades na empresa e o empregador realizando os depósitos, essa conta estará ativa. No entanto, quando ele desfaz o vínculo empregatício e a conta passa a não receber mais depósitos, ele se torna uma conta inativa.

De modo geral, uma conta inativa do FGTS é aquela que se relaciona com empregos anteriores. Assim, é possível que o trabalhador ainda tenha saldo disponível nessas contas caso não tenha feito o resgate total ao sair da empresa em questão.

Passo a passo para consultar o saldo disponível

É possível consultar se você possui saldo disponível nas contas inativas através do aplicativo FGTS. Para isso, siga o passo a passo:



Em primeiro lugar, baixe o aplicativo FGTS no seu celular, que está disponível para aparelhos Android e IOS; Na sequência, abra o app e acesse com o seu CPF e senha. Caso seja o seu primeiro acesso, é possível se cadastrar no próprio aplicativo; Assim, ao entrar na sua conta, já será possível conferir todas as suas contas do FGTS, ativas e inativas. Também é possível conferir o saldo disponível em todas elas.

Além disso, os clientes da Caixa Econômica também conseguem conferir os valores por meio do internet banking do banco.

Como sacar os valores das contas inativas do FGTS?

Vale destacar que os valores disponíveis nas contas do FGTS, sejam elas ativas ou inativas, só podem ser acessados em situações específicas por lei. Confira quais são:

Demissão sem justa causa, pelo empregador;

Término do contrato por prazo determinado;

Rescisão por falência;

Aposentadoria;

Necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre natural causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a área de residência do trabalhador;

Falecimento do trabalhador;

Quando o titular da conta vinculada tiver idade igual ou superior a 70 anos;

Quando o trabalhador ou seu dependente for portador do vírus HIV, estiver com câncer ou em estágio terminal de doença grave;

Aquisição de casa própria, liquidação ou amortização de dívida ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional;

Entre outros.

No entanto, uma das formas de saque do FGTS que mais se popularizou nos últimos anos foi o saque-aniversário. Isso porque é uma forma rápida e simples de obter os valores do Fundo de Garantia.

Trabalhadores podem sacar o saldo das conta inativas do Fundo de Garantia através do saque-aniversário

Uma das formas mais simples de sacar o saldo disponível nas contas inativas do FGTS é por meio do saque-aniversário. Através dele, o trabalhador recebe parte do saldo disponível todos os anos, no mês do seu aniversário.

Para aderir, basta acessar o aplicativo FGTS e escolher a opção. Mas é importante ficar atento aos prós e contras. Ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador não poderá sacar o valor total disponível caso seja demitido sem justa causa, se restringindo apenas à multa rescisória e aos demais direitos trabalhistas.

Assim, estando ou não trabalhando, ele receberá parte do saldo diretamente em sua conta bancária uma vez por ano, para usar como desejar.