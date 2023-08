você sabe seu nível de inteligência? Confira agora!

Em geral, os enigmas visuais são ótimas estratégias para avaliar as habilidades de raciocínio lógico e o nível de facilidade para descobrir respostas. Dessa forma, é possível também fazer um teste de QI por meio desses desafios.

Uma vez que eles conseguem testar a concentração, raciocínio, foco e memória do indivíduo. Além de ser uma boa opção para desenvolver ainda mais o potencial de aplicar a lógica em situações difíceis.

Neste teste de QI, você deve observar a imagem abaixo, que mostra uma balança, onde o lado esquerdo tem 2 kg de pedra e o lado direito tem 2 kg de ferro.

Vale ressaltar que ambos estão imersos em água. Então, qual lado da balança vai se inclinar?

Teste de QI: descubra o seu nível de inteligência

Antes de mais nada, sabemos que os dois objetos têm o mesmo peso, mas se você relembrar os princípios de física que você estudou saberá para qual lado a balança se inclinará.

Este é um enigma difícil, o que requer bastante atenção e raciocínio lógico. Por isso, pense bem e não precisa responder com pressa. Use as suas habilidades de pensamento crítico e análises de inteligência.

E aí, qual é a sua sugestão? Acha que a balança vai se inclinar para o lado da pedra ou para o lado do ferro?



Teste de QI: veja a resposta

Se você está se mordendo até agora para saber a resposta, saiba que ela chegou! Logo abaixo, você vai descobrir para qual lado a balança se inclinará!

Resposta: a balança vai se inclinar para o lado da pedra, ou seja, para o lado esquerdo. Isso porque, o princípio da flutuabilidade diz que, quando um objeto é imerso em água, ele desloca uma quantidade de água igual ao seu próprio volume.

Como a pedra tem mais volume que o ferro, apesar de ter o mesmo peso, ela vai forçar a balança a se inclinar para o seu lado. Ou seja, o lado esquerdo!