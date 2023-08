Você tem um cartão Mastercard? Veja essa vantagem exclusiva que ele oferece

O cartão de crédito, uma peça fundamental nas carteiras dos brasileiros, ganha ainda mais destaque com o anúncio de novos benefícios pela Mastercard. A gigante das transações financeiras revelou uma surpresa para os consumidores, especialmente para os chefes de família, neste mês de agosto.

A partir deste mês, a Mastercard oferecerá aos seus clientes um desconto especial de 2% na aquisição de botijões de gás de cozinha. Além disso, como parte dessa iniciativa, o frete para a entrega dos botijões será totalmente gratuito até o final do ano de 2023. Essa novidade representa um alívio significativo nos orçamentos familiares, especialmente em um momento em que os preços dos combustíveis têm sido uma preocupação constante.

Desconto no valor do gás de cozinha

Os portadores de cartões da bandeira Mastercard têm agora um novo motivo para se alegrar durante suas compras diárias. A parceria inovadora entre a Mastercard e o aplicativo AppGas promete oferecer vantagens exclusivas aos consumidores, tornando o processo de adquirir gás de cozinha uma experiência ainda mais recompensadora.

A partir de agora, cada compra realizada com cartões da bandeira Mastercard renderá aos consumidores um ponto adicional. E a melhor parte é que não importa o valor da compra – 01 ponto será creditado para cada transação, incentivando os titulares a desfrutarem de benefícios mesmo em compras de menor montante.

Para aproveitar essa oportunidade, é simples e rápido. Os interessados devem acessar o link oficial do programa em surpreenda.naotempreco.com.br e seguir o processo de cadastro. Uma vez inscritos, os consumidores receberão um cupom de desconto exclusivo, que será utilizado posteriormente na compra de gás de cozinha.

Conheça o AppGas

Lançado em julho de 2020, o AppGas foi criado visando transformar a maneira que os consumidores adquirem gás de cozinha, facilitando o dia a dia dos consumidores. Com a missão de elevar a experiência tanto para usuários quanto para parceiros, este aplicativo tem conquistado espaço como um marco na praticidade e na eficiência das compras domésticas.

O AppGas possui colaborações estratégicas com uma série de fornecedoras de gás, entre as quais se incluem renomadas empresas como SupergasBras, Nacional Gás, Ultragaz, LiquiGás, CopaGaz e Consigaz. Estas parcerias ressaltam o compromisso do aplicativo em oferecer um leque diversificado de opções para os consumidores.



Você também pode gostar:

Bandeira Mastercard

A bandeira Mastercard é uma das principais redes de pagamento e processamento de transações financeiras do mundo. Ela é amplamente reconhecida como uma das marcas líderes no setor de cartões de crédito e débito. Apesar de não emitir diretamente cartões para os consumidores, a empresa fornece uma infraestrutura que permite que instituições financeiras, como bancos e cooperativas de crédito, emitam cartões com a marca Mastercard.

Hoje a bandeira Mastercard é aceita em milhões de estabelecimentos comerciais em todo o mundo, seja em lojas físicas ou online. Além de possibilitar pagamentos, a Mastercard também oferece uma variedade de programas de benefícios e recompensas para os titulares de seus cartões, como descontos, cashback, pontos de recompensa e acesso a ofertas exclusivas.

Em suma, a bandeira Mastercard é uma marca globalmente reconhecida que desempenha um papel fundamental na facilitação de transações financeiras eletrônicas, tornando os pagamentos mais convenientes e seguros para os consumidores em todo o mundo. É possível obter mais informações sobre a empresa em seus canais oficiais.