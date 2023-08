Você vai se surpreender com cidade que tem o maior preço por metro quadrado de imóvel residencial do país

No cenário imobiliário brasileiro, um nome surpreendente se destaca no topo do ranking dos preços por metro quadrado de imóveis residenciais. Contrariando a expectativa de que São Paulo e Rio de Janeiro ocupariam as posições mais altas, Balneário Camboriú, situada em Santa Catarina, reina como a cidade com o metro quadrado mais caro do país.

Balneário Camboriú lidera o ranking dos preços de imóveis residenciais no país

Com um valor médio de R$ 12.335 por metro quadrado, Balneário Camboriú supera São Paulo e Rio de Janeiro, que registram preços de R$ 10.549 e R$ 9.926, respectivamente. Esses dados vêm diretamente do ranking de julho deste ano, elaborado pela FipeZAP+.

As surpreendentes líderes do ranking

Enquanto São Paulo e Rio de Janeiro se encontram fora das três primeiras posições do ranking, Balneário Camboriú lidera com folga, seguida por Itapema (SC) e Vitória (ES). Em suma, essas cidades de destaque mostram como o mercado imobiliário pode se afastar das expectativas convencionais.

A capital paulista, por exemplo, figura em quarto lugar, atrás das cidades catarinenses e capixabas. Florianópolis, Itajaí e Rio de Janeiro completam as posições subsequentes.

Fatores impulsionadores dos preços em Balneário Camboriú

Por que Balneário Camboriú ostenta preços tão elevados no mercado imobiliário? Especialistas entrevistados destacam diversos fatores que contribuem para essa realidade. Visto que a cidade tem experimentado um desenvolvimento significativo, atraindo investidores e compradores em busca de oportunidades.

Além disso, sua acessibilidade por meio de estradas e aeroportos facilita a atração de interessados. No entanto, um dos principais impulsionadores do alto preço por metro quadrado é a demanda considerável por apartamentos na região.

Sendo um destino turístico popular, Balneário Camboriú é cobiçada tanto como moradia quanto como investimento. Fernando de Mello Franco, professor da FAU Mackenzie e ex-secretário Municipal de Planejamento Urbano de São Paulo, observa que o valor do metro quadrado em Balneário Camboriú transcende a mera questão de oferta e demanda habitacional.

A cidade, conhecida por suas praias e paisagens deslumbrantes, possui uma aura de veraneio que impulsiona a busca por propriedades na região. Desse modo, Franco enfatiza que o preço dos imóveis nessa localidade não é meramente ditado pelo custo dos materiais de construção, mas pela localização privilegiada.

Os empreendimentos de destaque

No segmento de empreendimentos de luxo, Balneário Camboriú não decepciona. Um exemplo notável é o empreendimento One Tower, que ganhou destaque ao ser promovido pelo astro do futebol português, Cristiano Ronaldo.

Este edifício residencial, inaugurado em dezembro do ano anterior, se destaca como o edifício mais alto da América Latina, com 290 metros de altura e 84 andares. Cada apartamento do One Tower foi comercializado por cerca de R$ 15 milhões, demonstrando o apelo do mercado de luxo em Balneário Camboriú.

Curiosamente, esse não é o empreendimento mais caro da região. A FG Empreendimentos, empresa por trás do One Tower, possui propriedades à venda com valores que alcançam até R$ 65 milhões. Entre os imóveis mais exclusivos, um apartamento de cobertura no edifício Titanium se destaca, com preços impressionantes. A empresa continua inovando com lançamentos futuros que chegam a atingir a marca de até R$ 120 milhões por apartamento.

O impacto das diversas cidades no Ranking

Cyro Naufel, diretor institucional do Grupo Lopes, destaca que as cidades além do eixo Rio-São Paulo podem alcançar o topo do ranking da FipeZAP+ devido à variedade de imóveis disponíveis nesses locais.

Contudo, a diversidade é um fator importante, pois cidades maiores como São Paulo abrangem uma ampla gama de imóveis, desde opções mais modestas até residências luxuosas.

As cidades de menor porte tendem a ter uma variação de preços menor, o que eleva a média e resulta em picos de valorização mais acentuados. Com a trajetória de queda das taxas de juros no Brasil, os preços dos imóveis têm potencial para se manterem estáveis ou mesmo aumentarem nos próximos meses.