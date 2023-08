Vports CONTRATA pessoas na região Sudeste; Veja os cargos!

A Vports, empresa que busca ser um elo logístico eficiente e indutor no desenvolvimento, gerando riquezas com responsabilidade socioambiental no Espírito Santo, está com novas vagas de emprego disponíveis. Posto isso, antes de falar mais sobre a companhia, veja a lista de oportunidades:

Analista de Compliance PL – Vitória – ES – Efetivo;

Analista de Gestão SR – Vitória – ES – Efetivo;

Analista de Tecnologia da Informação PL – Vila Velha – ES – Efetivo;

Assistente Administrativo – Vitória – ES – Temporário;

Banco de Talentos – PCD – Vitória – ES – Banco de Talentos;

Engenheiro Civil PL – Vila Velha – ES – Efetivo;

Estagiário (a) de Contabilidade – Vitória – ES – Estágio;

Técnico (a) de Operações Portuária I – Vitória – ES – Efetivo.

Mais sobre a Vports

Sobre a Vports, é interessante deixar claro que trata-se do Porto de Vitória, que foi privatizado e agora faz parte da Vports. No dia 5 de setembro de 2022, o fundo de investimento gerido pela Quadra Capital, passou a ser o acionista majoritário e controlador da Companhia. A Quadra Capital é uma gestora de fundos de investimentos independente, fundada em 2017.

Está em forte transformação, num projeto inédito, buscando profissionais que embarquem com a gente na missão de construir um elo logístico dinâmico, ágil, multimodal e integrado.

Acredita que essa jornada só será possível por meio de um time engajado, apaixonado pelo que faz e disposto a aprender sempre. Por isso, tem entre as suas premissas construir uma cultura que desperte nas pessoas o que elas têm de melhor, por meio de relações justas e pautadas pelo respeito, para que sintam-se realizadas e entreguem os melhores resultados.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



