Wander Franco deve perder Tampa Bay Rays x San Fransisco Giants

Wander Franco esteve ausente do jogo de domingo entre o Tampa Bay Rays e a Guardiões de Clevelande parece que ele também não entrará em campo na segunda-feira.

franco está enfrentando atualmente sobre as alegações que surgiram nas mídias sociais durante a partida de domingo contra Cleveland. Ele foi notavelmente excluído do jogo de domingo sob o pretexto de um dia de descanso regular, conforme declarado pelo raios.

Conforme relatado pela ESPN, o raios optou por manter franco longe do ambiente da equipe, pois tanto a franquia quanto a liga iniciam uma investigação sobre as alegações. Isso significa que ele pode perder o jogo de segunda-feira contra o San Francisco Giants.

“Baía de Tampa interbases Wander Franco não viajou no avião da equipe para San Francisco, onde o raios vai começar uma série com o gigantes amanhã, disseram as fontes à ESPN”, Jeff Passan relatado.

“O raios disse anteriormente que a MLB está fazendo “devida diligência” em relação às postagens de mídia social de hoje cedo sobre franco.

“MLB está olhando para as postagens de mídia social e ainda não verificou as informações. Tão cedo no processo, sem fatos confirmados, franco poderia ser colocado na lista restrita ou licença administrativa. O raiosquando questionado sobre franco não estar no avião, recusou-se a comentar.”

Apesar de raios estão ativamente engajados em uma perseguição aos playoffs, as alegações envolvendo franco são claramente de natureza muito mais grave, garantindo atenção e escrutínio completos.