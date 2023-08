Wander Franco é investigado por suposta relação com menor

TWander Franco, shortstop do ampa Bay Rays, está sob investigação da Procuradoria-Geral da República Dominicana por suposto relacionamento com um jovem de 17 anos Diário Gratuito.

Franco, 22, não jogou contra o Cleveland Guardians no domingo e não viajou com o time para a Califórnia para a série contra o San Francisco Giants, que começa na terça-feira.

A jovem de 17 anos teria apresentado a queixa em 17 de julho, embora tenha vindo à tona um dia depois que uma jovem de 14 anos compartilhou várias postagens no X (Twitter) alegando que ela tinha um relacionamento com ele.

“Durante o jogo de hoje, ficamos sabendo das postagens nas redes sociais que estão circulando sobre Wander Franco”, disse o Rays em um comunicado no domingo. “Levamos a situação a sério e estamos em contato próximo com a Major League Baseball enquanto conduz sua devida diligência”.

O Diario Libre confirmou que a denúncia oficial vem de um menor diferente, não o de 14 anos das redes sociais.

MLB investiga Wander Franco

A Major League Baseball está investigando as postagens de mídia social do garoto de 14 anos, de acordo com a Associated Press.

A liga ainda não fez uma declaração oficial sobre a situação à medida que novos detalhes surgem.