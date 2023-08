Wander Franco pode nunca mais jogar na MLB em meio a suposto escândalo sexual com menor

EUf as acusações contra Tampa Bay Rays‘ interbases Wander Franco forem confirmados por uma investigação em andamento, há uma grande chance de ele ser banido do MLB para a vida. Isso foi dado porque ele também corre o risco de ser preso atrás das grades. Alegações surgiram de mensagens que sugerem Wander Franco teve uma relação sexual com uma menor de idade. Inicialmente, houve relatos de que esta menina tinha 14 anos de idade, mas sua idade foi posteriormente confirmada como 17. Ainda menor de idade e ainda sancionável sob acusações de estupro se as alegações forem apresentadas às autoridades. O Tampa Bay Rays o tirou da convocação para a próxima série do time, que será disputada no fim de semana contra o Gigantes de São Francisco.

Wander Franco pode ser banido da MLB

Entre Wander Franco’s ausência óbvia, ninguém da equipa quis abordar esta história e ignorou completamente qualquer questão que lhes chegasse sobre a situação. MLB O insider Hector Gomez contou a história de sua conversa com alguém próximo à investigação de Wander Franco. Se este relatório for preciso, a MLB tem monitorado a situação e pode chegar a uma decisão histórica sobre Wander Franco. Assim disse a fonte sobre o futuro do shortstop na MLB: “Será muito improvável que Wander Franco jogue na MLB novamente, a julgar pelos resultados das investigações que estão sendo realizadas atualmente, que o comprometem diretamente com as acusações contra ele.”

Em meio à gravidade dessas acusações, não jogar no MLB deve ser o menor de Wander Franco’s preocupações. Este mesmo jornal foi quem divulgou a história sobre a denúncia do menor apresentada contra o Tampa Bay Rays jogador. Se eventualmente for expulso do campeonato, Wander Franco encerrará uma carreira que estava apenas começando para ele. Aos 22 anos, ele era um dos novos talentos mais badalados que poderiam ter dominado o jogo por muitos anos. Em meio a esse escândalo, franco não pode mais ver além das questões legais que ele atualmente tem que lutar.