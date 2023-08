Warner pede desculpas à Warner Japan pela reação do meme de ‘Barbenheimer’

Luta interna na Warner Bros. fez o estúdio se desculpar oficialmente com seus colegas do WB no Japão, que estão indignados com o que consideram um meme insensível de Barbenheimer na conta “Barbie” do Twitter dos EUA.

Então, aqui está o acordo … “Barbie” é um filme da WB, e a conta oficial do filme no Twitter nos EUA respondeu a algumas artes divertidas criadas por fãs de margot robbie (como Barbie) cavalgando Cillian Murphyombro de (como Oppenheimer) com uma explosão e fogo ao fundo.

É uma piada de Barbenheimer, obviamente, e aparentemente inocente por conta própria … isto é, até que a conta do Twitter da “Barbie” dos EUA entrou na conversa com o comentário: “Vai ser um verão inesquecível”, adicionando alguns emojis fofos para inicializar.

Isso não agradou ao pessoal do braço japonês do WB – a conta oficial japonesa da “Barbie” no Twitter criticou sua empresa-mãe por co-assinar as imagens da bomba atômica.

Ele escreveu: “Consideramos extremamente lamentável que o relato oficial da sede americana do filme ‘Barbie’ tenha reagido às postagens de mídia social dos fãs de ‘Barbenheimer’. Levamos essa situação muito a sério. Estamos pedindo à sede dos EUA que leve ação apropriada. Pedimos desculpas àqueles que foram ofendidos por esta série de reações imprudentes. Warner Bros. Japão.”

Sim, isso é um grande caramba. 😬

Então, em resposta a esse apelo público, a Warner emitiu seu mea culpa – “A Warner Brothers lamenta seu recente envolvimento insensível na mídia social. O estúdio oferece um sincero pedido de desculpas”.

BTW, o próprio Twitter/X não achou as imagens muito divertidas, porque a empresa na verdade colocou uma nota de checagem de fatos no Twitter abaixo – mencionando as centenas de milhares de mortes de japoneses que resultaram da decisão dos EUA de lançar bombas durante a Segunda Guerra Mundial.

Tem havido muita conversa sobre ‘Oppenheimer’ e sua maneira de lidar com a representação dos atentados de Hiroshima/Nagasaki – ou seja, o fato de o filme não mostrar nada disso. Alguns acham que o filme encobriu o impacto dos atentados… e o acharam insensível às inúmeras vidas perdidas no Japão.

Essa também parece ser a posição do Japão como nação … porque ainda não definiu uma data de lançamento para o filme dentro de suas fronteiras.