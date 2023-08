Warren Bowie and Smith: Opiniões e análises sobre investimento com a corretora

Nesta revisão, propomos analisar as opiniões sobre Warren Bowie and Smith, a nova corretora internacional, para determinar se ela é uma opção confiável e segura.

Fundada em 2020, a corretora com sede central na Ilha Maurícia teve um crescimento significativo nos seus primeiros três anos de mercado. Aqui contamos tudo sobre ela: como funciona, prós e contras, e o que se comenta nas principais comunidades de traders e investidores do mundo.

O que é Warren Bowie and Smith?

Warren Bowie and Smith é uma corretora multiativos lançada ao mercado em 2020. Através de uma plataforma profissional e eficiente, permite negociar mais de 200 ativos em diferentes mercados de forma ágil e rápida.

A fintech é propriedade da empresa Securcap Securities (MU), um grupo com várias equipas de profissionais que oferecem serviços de corretagem na Europa, Ásia e América. Do tipo market maker, permite-nos ter acesso a uma grande quantidade de ativos por meio de instrumentos financeiros derivados.

A corretora tem a sua sede na Ilha Maurícia, mas também tem residências fiscais nas Ilhas Seychelles e em Chipre, no continente europeu.

Warren Bowie and Smith é confiável?

Se você se pergunta se Warren Bowie and Smith é uma fraude, você pode ficar tranquilo. A empresa Securcap Securities possui certificados regulatórios que endossam a sua operação dentro do quadro legal correspondente nas zonas da Europa e Ásia, entre outras regiões. No caso do Velho Continente, vem de uma licença da CySEC.

Por outro lado, a corretora tem um fundo de reserva que garante os fundos dos clientes em caso de incidentes de segurança que afetem o capital do investidor. Ou seja, se formos economicamente prejudicados por algum problema com a plataforma de corretagem, a empresa responderá por isso.

Por último, há o aspecto tecnológico. E, dessa perspectiva, Warren Bowie and Smith também oferece um ambiente que o apresenta como uma opção segura para o trader. Processo de registro “Conheça o Seu Cliente” (KYC), criptografia de dados pessoais dos usuários, autenticação de dois fatores no momento do login e outras medidas de segurança da plataforma permitem operar com eles de forma confiável.

Opiniões sobre Warren Bowie and Smith

Quando analisamos as opiniões dos usuários sobre Warren Bowie and Smith em diferentes plataformas e comunidades, encontramos uma tendência majoritariamente positiva. Por ser uma corretora jovem, há sites de referência como o Trustpilot, por exemplo, nos quais ela ainda não tem avaliações. Mas em outros, como lojas de download para dispositivos móveis ou em sites especializados, podemos encontrar feedback sobre o seu desempenho.

Segundo a estimativa que fizemos, 70% dos investidores que usaram Warren Bowie and Smith aprovam a corretora, destacando a qualidade da plataforma, a diversidade dos ativos disponíveis e os baixos custos operacionais.

Por outro lado, aqueles que deixam comentários negativos citam principalmente atrasos no atendimento ao cliente ou reclamações de que certos ativos ou benefícios não estão disponíveis em sua própria região.

Transcrevemos alguns comentários sobre Warren Bowie and Smith retirados de diferentes fóruns e blogs:

#1

“É uma corretora nova que está incorporando coisas aos poucos. No geral, gostei.”

#2

“Precisam melhorar o atendimento ao cliente. Não pode ser que demorem tanto para responder perguntas mínimas. O resto está tudo muito bom, realmente. Só me incomodou a demora para responder ao cliente por perguntas simples ou necessidade de ajuda; isso não está bem e precisa ser melhorado.”

#3

“O melhor é a plataforma. Super recomendável. Pude investir em ações e commodities, que é a minha praia, rapidamente, com um depósito mínimo baixo. Sem dúvidas, uma muito boa corretora na Europa.”

Plataforma e app móvel em Warren Bowie and Smith

Warren Bowie and Smith oferece uma plataforma de negociação própria chamada Web Profit. Nela podemos operar com as ferramentas de comércio online mais requisitadas pelo público investidor profissional. Gráficos de qualidade, tabelas, informações completas dos mercados em tempo real, ferramentas de negociação automática como Stop Loss e Take Profit, entre outras, são variáveis que suportam uma operação amigável e ao mesmo tempo profissional.

Com alta liquidez e um serviço de colocação de ordens rápido e seguro, temos acesso aos melhores ativos internacionais ao vivo, com informações transparentes sobre cotações, tendências, spreads e custos finais.

Por outro lado, também existe um aplicativo móvel chamado Mobile Xcite que podemos usar em dispositivos com sistemas operacionais Android e iOS. Neste caso, o software próprio é tão usável quanto na versão web, então podemos baixar o aplicativo e usá-lo sem problemas de forma gratuita. Facilita notificações via push e por e-mail sobre variáveis definidas pelo usuário, como variações de preço ou tendências.

Até agora, em meados de 2023, enquanto redigimos esta revisão sobre Warren Bowie and Smith, a corretora ainda não disponibilizou a integração de seu software com a popular plataforma de negociação Metatrader.

Serviços adicionais em Warren Bowie and Smith

Entre outros serviços que essa corretora oferece, encontramos a plataforma educativa, uma seção com conteúdos e materiais de qualidade que nos ajudam a melhorar nosso trading, caso já tenhamos conhecimento, ou melhor ainda, aprender a investir em mercados financeiros se somos completamente novatos.

Oferece serviços de consultoria personalizada e apoio ao trader, embora isso seja cobrado adicionalmente. É gratuito o excelente serviço de atendimento ao cliente em espanhol que a corretora montou, que responde a qualquer hora em todos os dias da semana. Os canais de comunicação são aplicativos de mensagens (principalmente WhatsApp), e-mail e chamada telefônica.

O serviço de gerência ou consultoria personalizada é composto por uma equipe de profissionais de trading com experiência comprovada na Bolsa de Valores e na gestão de instrumentos financeiros derivados.

Custos e comissões

Warren Bowie and Smith é um corretor econômico em termos gerais. O corretor não cobra comissões fixas por transação, seja por compra ou venda, nem por depósito ou retirada de fundos. O modelo de receita da WB&S é baseado em spreads, o que significa que é aí que a empresa obtém seu lucro. Os spreads ou diferenciais do corretor são relativamente baixos em comparação com a concorrência.

Em outros aspectos, devemos também considerar um rollover que é aplicado em posições noturnas e o custo punitivo que se aplica a contas inativas, que são contas de usuários que não registraram movimentos ou login por pelo menos 90 dias. A taxa por conta inativa é de cerca de 500 dólares.

É importante destacar que o depósito mínimo na Warren Bowie & Smith é de 200 USD e que podemos utilizar uma conta de demonstração gratuita e ilimitada para conhecer suas funcionalidades e desempenho. Os métodos de pagamento são diversos, incluindo transferência bancária, cartões de crédito e débito (Visa e Mastercard) e algumas carteiras virtuais, que dependem da área em que o investidor reside.

Ativos negociáveis na Warren Bowie and Smith

O amplo portfólio de ativos disponíveis pela Warren Bowie and Smith é uma de suas principais vantagens. Trata-se de uma gama muito completa de opções, que inclui:

Ações de empresas das bolsas de valores mais importantes do mundo, especialmente dos Estados Unidos e Europa, mas também da Ásia e América Latina,

Índices, ETFs, fundos de investimento e outros ativos similares,

Energias (petróleo e gás), produtos básicos, metais (ouro, prata, platina) e matérias-primas macias,

Mercado forex (mais de 30 pares de moedas),

Moedas cripto (Bitcoin, Ethereum e as principais em demanda).

Todos esses ativos estão disponíveis para negociação sem comissões fixas, embora a competitividade dos spreads dependa do mercado em que se estará operando.

Notas Finais

Chegamos ao final de nossa revisão sobre Warren Bowie and Smith, na qual consideramos com ênfase especial a reputação e prestígio do corretor nas comunidades de investidores.

Como pudemos ver, trata-se de uma plataforma financeira que atua como intermediário entre o trader e os diferentes mercados com eficiência, rapidez e segurança nas transações. Os custos para o investidor estão na média da indústria e as opiniões dos usuários sobre Warren Bowie and Smith são geralmente positivas.

FAQ

Como abrir uma conta na Warren Bowie and Smith?

O corretor oferece a abertura de conta em 5 minutos. Para isso, você só precisa acessar seu site oficial, clicar no botão de “Registrar” e preencher o formulário de solicitação com seus dados pessoais básicos e algum outro documento comprovante. Depois, você confirma, envia e espera a aprovação do seu pedido, o que não deve demorar mais do que alguns minutos.

Warren Bowie and Smith está disponível em todos os países?

Bem, não em todos os países do mundo. Cuba, Rússia e Venezuela, por exemplo, não têm acesso ao corretor. No entanto, a maioria dos países do planeta atualmente tem permissão para operar com esta fintech, que possui regulamentações oficiais a nível europeu, americano e asiático.

Isenção de responsabilidade:

Este artigo tem natureza promocional e destina-se a fornecer informações gerais sobre os serviços de um corretor online. Investir online pode acarretar riscos significativos, especialmente se não tiver experiência prévia neste tipo de operações.

Antes de tomar qualquer decisão de investimento, recomenda-se vivamente que procure aconselhamento profissional e realize uma investigação aprofundada. Lembre-se de que o seu capital está em risco e pode perder mais do que originalmente investiu. Não invista dinheiro que não pode se dar ao luxo de perder. Os investimentos online não são adequados para todos os investidores. Por favor, compreenda completamente os riscos antes de investir.