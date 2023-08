Watch Brasil ABRE VAGAS em duas regiões; Envie o currículo!

A Watch Brasil, empresa que é o maior e mais completo Hub de Conteúdo nacional, está contratando novos colaboradores na cidade de Curitiba, capital do Paraná. Sendo assim, antes de falar mais sobre a empresa, veja a lista de cargos disponíveis no presente momento:

Analista de BI Jr. – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Projetos Júnior – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de QA Pleno – Curitiba – PR – Efetivo;

Banco de Talentos afirmativo – PCD – Curitiba – PR – Banco de talentos;

Vendedor (a) – Manaus – AM – Efetivo: Realizar reuniões com cliente para apresentar proposta comercial. Fazer follow-up com os clientes para acompanhamento e esclarecimentos necessários. Solicitar a liberação teste de degustação da plataforma para os leads.

Mais sobre a Watch Brasil

Sobre a Watch Brasil, é interessante frisar que a empresa tem como objetivo democratizar o streaming e proporcionar aos provedores de internet regionais a competição de igual para igual com grandes operadoras.

Conta com mais de 30.000 horas de conteúdo como filmes, séries, realities, canais lineares, notícias, aluguel de lançamentos do cinema, e também outras temáticas como educação financeira, música e revistas digitais.

Nasceu com o propósito de levar informação e entretenimento para todos os cantos do Brasil, oferecendo um serviço de valor adicionado (SVA). Além de tudo, segue expandindo para novos modelos de negócio, mas já conta com a parceria da DIRECTV GO, Paramount+, HBO Max, UOL Leia + Banca, entre outros.

Como se inscrever em um dos postos de trabalho?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

