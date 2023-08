WDC Networks ABRE VAGAS no Sudeste e Nordeste

A WDC Networks, empresa de tecnologia e inovação com mais de 18 anos de experiência nos mercados de Telecomunicações, Soluções Corporativas, Áudio e Vídeo Profissional e Energia Solar, está com ótimas vagas disponíveis no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas abertas:

Analista de Produtos (Setor de Telecom) – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Salvador – BA – Efetivo;

Estagiário Jurídico – Empresarial/Contratos – São Paulo – SP – Estágio;

Gerente de Contas em Telecom (Operadoras e ISPs) – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Contas em Telecom – Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Contas (setor Enterprise – Cyber Segurança, Informática e TI) – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Contas (setor Enterprise – Segurança Eletrônica e CFTV) – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Produtos (HIKVISION) – Segurança Eletrônica – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Produtos – Segurança Eletrônica – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Projetos/Vendas (setor Enterprise – Cyber Segurança e TI) – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Projetos/Vendas (setor Enterprise – Segurança Eletrônica e Automação) – São Paulo – SP;

Operador (a) de Empilhadeira – Salvador – BA – Efetivo;

Programa Jovens Vendedores – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a WDC Networks

Sobre a WDC Networks, é interessante destacar que, fundada em 2003, com capital 100% nacional, é pioneira no modelo de negócio TaaS – Tecnologia As A Service (hardware e software como serviço), acompanhando as tendências mundiais na aquisição de produtos.

Assim como a tecnologia que evolui em alta velocidade, a WDC vive em constante mudança, descomplica o futuro, inova nas oportunidades e soluções para os clientes e antecipa as tendências de mercado.

Por fim, seu propósito é conectar empresas e pessoas às inovações que movem o mundo de forma descomplicada e, assim, acelerar o acesso à tecnologia, essencial para a qualidade de vida de todos. A WDC já estruturou uma rede de canais de venda em todo o Brasil e atende mais de 2.000 ISPs.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da WDC Networks já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.