Weni está NA PROCURA por profissionais PRESENCIAIS e HOME OFFICE

A Weni, empresa de Inteligência Artificial aplicada na comunicação, que existe para libertar o potencial humano, está contratando novos funcionários no mercado. Dessa forma, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos disponíveis:

Analista de Recrutamento e Seleção Júnior – Maceió – AL e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Maceió – AL e Remoto – Banco de talentos;

SDR – Pré-Vendas – Maceió – AL e Remoto – Efetivo;

Diretor (a) de Projetos – Maceió – AL e Remoto – Efetivo;

Estagiário (a) de Criação de Chatbots – Maceió – AL e Remoto – Estágio;

Estagiário (a) de Implantação – Maceió – AL e Remoto – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas – Enterprise – Maceió – AL e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Weni

Falando mais sobre a empresa, podemos ressaltar que a Weni ajuda empresas e organizações a se comunicarem com seu público em escala e de forma humanizada. Por meio de uma plataforma de criação de fluxos no-code e da inteligência artificial a Weni já atuou em mais de 40 países mudando vidas, comportamentos e empresas.

Além disso, a Weni oferece uma ferramenta intuitiva para a criação de chatbots robustos que demandam integrações e IA complexas. Os chatbots Weni são personalizados e facilmente integráveis a outros sistemas por meio de API.

Weni IA: sistema de processamento de linguagem natural, campo da Inteligência Artificial responsável por fazer com que as máquinas compreendam as intenções das pessoas através do treinamento de frases.

Weni Chats: sistema de livechat que conecta o atendimento humano a diversos outros sistemas para otimizar a comunicação das organizações internamente e com o público.

Como enviar o seu currículo?

Para se inscrever em uma das vagas do Weni, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para ficar de olho nas notícias e nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acessar o Notícias Concursos!



