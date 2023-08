WhatsApp aprimora experiência de edição de texto com novas funcionalidades

Há muito tempo, o WhatsApp introduziu suas ferramentas iniciais de formatação de texto, como itálico, negrito, riscado e monoespaçado. No entanto, o WhatsApp deseja tornar seu aplicativo de mensagens ainda melhor para os usuários, introduzindo ferramentas adicionais de formatação de texto.

Especificamente, eles estão desenvolvendo três novas ferramentas que permitirão que você altere a aparência das suas mensagens no futuro. Graças a essas novas ferramentas de formatação de texto, o WhatsApp visa fornecer aos usuários uma experiência melhor, permitindo que eles estilizem suas mensagens, e acreditamos que elas definitivamente melhorarão a experiência de comunicação.

Para referência, essa funcionalidade foi descoberta por meio de uma das recentes atualizações do WhatsApp Desktop beta, onde a funcionalidade está em desenvolvimento:

Como podemos ver nesta captura de tela, o WhatsApp está realmente trabalhando em novas ferramentas de formatação de texto para mensagens. A função “Bloco de Código” foi projetada para tornar o compartilhamento e a leitura de trechos de código muito mais convenientes e legíveis no WhatsApp.

Ela é particularmente útil para desenvolvedores de software, programadores e qualquer pessoa envolvida na indústria de tecnologia que frequentemente comunica trechos de código com seus colegas ou amigos. Ao introduzir essa nova ferramenta de formatação de texto, o WhatsApp tem como objetivo eliminar o problema comum de trechos de código sendo exibidos de forma confusa, aprimorando a qualidade geral das discussões técnicas.

A segunda ferramenta de formatação em desenvolvimento é a função “Citação”. Essa ferramenta ajudará os usuários a se referirem a mensagens ou respostas específicas em um chat. É diferente da função de citar mensagem atual, pois essa nova ferramenta de formatação permite que os usuários destaquem uma porção específica de texto. Muitas vezes, as conversas em um grupo podem ser aceleradas e os usuários podem perder o contexto ou informações relevantes.

Em nossa opinião, a nova ferramenta de formatação de texto de citação busca abordar esse desafio, permitindo que os usuários citem um texto específico e respondam diretamente a ele. Por fim, a terceira ferramenta de formatação permitirá que os usuários criem uma lista de itens.

Conforme o WhatsApp continua a inovar e expandir suas capacidades, essas ferramentas de formatação provavelmente se tornarão adições úteis à plataforma, atendendo às diversas necessidades de sua vasta base de usuários. No entanto, também vale ressaltar que o WhatsApp está trabalhando para trazer as mesmas ferramentas de formatação de texto para uma atualização futura do WhatsApp beta para iOS e Android. Pode haver um artigo separado sobre essa funcionalidade no futuro.

As novas ferramentas de formatação de texto estão em desenvolvimento e serão lançadas em uma atualização futura do WhatsApp Desktop beta. Como sempre, planejamos publicar um artigo adicional quando tivermos mais detalhes para compartilhar com você.



