WhatsApp atualiza recurso de edição de mensagens para iPhone

No final de junho deste ano, o WhatsApp lançou um recurso que permitia aos usuários de iPhone editar as mensagens editadas. Com esse recurso, é possível corrigir erros de digitação em até 15 minutos após o envio da mensagem. No entanto, esse recurso não permitia a edição de mídia com legenda. Agora, uma nova atualização do WhatsApp para iOS, de número 23.16.72, foi lançada na App Store que atualiza a função.

Graças à descrição oficial da atualização, é possível ver que agora está disponível a capacidade de editar mensagens de mídia com uma legenda. Basta tocar e segurar uma mensagem de mídia recente que contenha uma legenda para verificar se o recurso já está ativado para sua conta.

O texto da atualização ainda menciona que a navegação foi aprimorada para exibir um grande conjunto de adesivos de avatar, que já está disponível. Ele também menciona a interface do usuário atualizada com barras translúcidas.

Se você não possui esse recurso, observe que algumas contas podem recebê-lo nas próximas semanas, conforme indicado na descrição oficial. Um conselho para ter novos recursos disponíveis mais rápido é atualizar o WhatsApp manualmente na App Store, sempre conferindo para ver se tem algo novo.

Novo recurso em testes

Dentro do programa de testes do WhatsApp para iOS, um novo recurso foi lançado para aumentar a segurança dos usuários. Disponível na atualização 23.16.1.73 do WhatsApp beta para iOS, a novidade destaca o que é possível fazer ao receber uma mensagem de remetentes desconhecidos, dando algumas dicas importantes aos usuários. A informação é do site WABetaInfo, especializado em notícias sobre os programas de testes do app.

Uma nova tela aparece quando o usuário recebe a primeira mensagem de um número de telefone desconhecido. Com esse recurso, o WhatsApp quer ajudar os usuários a saber o que fazer nessas situações. Como sempre, eles podem bloquear a pessoa desconhecida ou relatar as mensagens para a moderação da equipe. O WhatsApp também dá alguns conselhos sobre como se manter seguro durante o bate-papo, como verificar o nome do perfil, a foto e o código do país do número de telefone desconhecido.

Essas ferramentas de segurança não apenas informam os usuários sobre o que podem fazer quando recebem mensagens de contatos desconhecidos, mas também introduzem um novo recurso de privacidade. Esse recurso mantém intacta a privacidade do usuário, garantindo que o remetente não saiba se uma mensagem foi lida pelo destinatário.



O remetente só saberá que uma mensagem foi lida quando o destinatário responder ou quando ele adicionar o contato desconhecido ao seu catálogo de endereços, dando aos usuários mais controle sobre suas interações e adicionando privacidade às suas conversas. A mesma função já está disponível para testes no Android.

Avatar animado

Outro recurso já disponível para testes são os avatares animados. Com esse recurso, o WhatsApp oferece aos usuários uma versão animada de seu pacote de avatar. A novidade ficou disponível para quem baixou a atualização 23.16.1.72 do WhatsApp beta para iOS.

O beta tester que já tiver criado seu avatar só precisa abrir o teclado e selecionar a aba avatar para verificar a novidade. Caso esteja disponível, poderá ver algumas animações para determinados avatares. É importante notar que já se pode compartilhar esses avatares animados com qualquer pessoa, pois não é necessário usar a versão beta para poder recebê-los. Além disso, apenas um número limitado de adesivos é animado, mas a expectativa é de que o WhatsApp possa oferecer uma versão animada de todo o pacote de avatar com o tempo.

Por fim, outra novidade que chega para ser testada foi a capacidade de reagir a mensagens em grupos de anúncios da comunidade para um número limitado de testadores beta. Com a atualização 23.15.1.71 do WhatsApp beta para iOS, é possível reagir às mensagens compartilhadas em um grupo de anúncios da comunidade.

Graças à opção de privacidade do número de telefone, seu número de telefone é protegido, pois fica oculto ao adicionar uma reação a uma mensagem. O WABetaInfo diz que esse recurso pode estar indisponível em grandes comunidades.