WhatsApp ATUALIZOU função e USUÁRIOS ficam ABISMADOS

Outra das categorias de ferramentas no WhatsApp desperta a curiosidade de todos os utilizadores, ansiosos por descobrir as novidades. Recentemente, o aplicativo encontra-se realizando testes de uma funcionalidade de múltiplas contas, o que permite o uso de mais de uma conta num único aplicativo no dispositivo móvel.

As informações são provenientes da fonte oficial WaBetaInfo, que costuma partilhar nas redes sociais as inovações deste aplicativo de mensagens. Alguns utilizadores do sistema operativo Android já têm acesso a esta nova funcionalidade, embora não esteja disponível para todos do WhatsApp.

Inovação recente do WhatsApp

Esta opção de múltiplas contas é de suma importância. O WaBetaInfo divulgou também uma captura de tela que ilustra o ícone de uma seta situado no canto superior direito do tela, dentro das configurações do mensageiro. Ao tocar nesse novo ícone, o utilizador terá a possibilidade de adicionar um novo número de telefone, em adição ao já registado.

É relevante notar que ambas as contas podem permanecer interligadas, assemelhando-se a algumas funcionalidades existentes noutras redes sociais, como é o caso do Instagram. Esta nova possibilidade será de grande ajuda para as pessoas que usam um único dispositivo móvel tanto para conversas pessoais como profissionais, permitindo agora separar esses âmbitos.

Novas funcionalidades

O artigo presente no WaBetaInfo detalha que este sistema permitirá a segregação das conversas. Isso acontecerá juntamente com as respetivas notificações, bem como a capacidade de alternar entre as contas a qualquer momento, sem necessidade de trocar de dispositivo móvel.

Nos últimos meses, o WhatsApp tem gradualmente disponibilizado novas funcionalidades aos utilizadores, incluindo:

Partilha de tela durante chamadas de vídeo;

Transcrição de mensagens de voz;

Mensagens de vídeo diretamente nas conversas;

Funcionalidade de edição de mensagens.



Funcionalidade de múltiplas contas no WhatsApp

Esta funcionalidade de múltiplas contas encontra-se na versão 2.23.17.8 do WhatsApp Beta para o sistema operativo Android. Até o momento, ainda não se recebeu notificação ou informação oficial acerca da disponibilização desta nova funcionalidade para o iOS.

A partir de agora, será possível ter duas contas dentro de um único aplicativo. Além disso, ainda não foi mencionado se o suporte para múltiplas contas será disponibilizado a todos os utilizadores do WhatsApp em dispositivos Android.

A título de complemento, o WhatsApp encontra-se também a testar outra funcionalidade no Android que permitirá efetuar chamadas de vídeo ou de áudio em grupo. Esta ferramenta possibilitará que o utilizador notifique automaticamente todos os participantes do grupo.

Vídeos em HD no mensageiro

A recente atualização do WhatsApp trouxe uma ótima novidade para os usuários do Android e iOS: a capacidade de enviar fotos e vídeos em alta definição (HD). Anteriormente, somente o envio de fotos em HD havia sido liberado, mas agora essa funcionalidade também se estende aos vídeos.

A resolução dos vídeos que podem ser enviados foi aumentada. Agora, é possível enviar vídeos com resolução de até 1.280 x 720 pixels, em comparação com a limitação anterior de 848 x 480 pixels. Isso significa que os vídeos compartilhados terão uma qualidade visual superior.

A nova opção para enviar vídeos em HD foi identificada inicialmente pelo portal italiano HDBlog. Para usar essa funcionalidade, os usuários podem simplesmente selecionar a resolução desejada na tela de mídia antes de enviar o vídeo.

Como fazer?

A atualização que permite o envio de vídeos em alta resolução no WhatsApp traz algumas características e opções importantes para os usuários:

A opção de alta resolução de vídeo pode ser encontrada na tela de edição, acessada por meio do botão HD localizado na parte superior da tela;

Ao tocar no atalho HD, um menu será exibido, apresentando duas opções de qualidade: padrão (480×864) e qualidade HD (720×1280);

É importante observar que vídeos em HD ocupam arquivos maiores, o que significa que o envio e o download deles exigirão mais consumo de dados tanto para o remetente quanto para o destinatário;

A decisão de baixar vídeos em alta resolução é completamente opcional. Além disso, o conteúdo de vídeo em alta resolução é identificado com uma tag especial;

Ainda não há informações claras sobre se haverá outras opções de qualidade de vídeo no futuro;

A implementação da nova funcionalidade está sendo realizada gradualmente, o que significa que nem todos os usuários terão acesso a ela imediatamente.

Essas informações ajudam os usuários a entender melhor como utilizar a opção de envio de vídeos em alta resolução no WhatsApp e as implicações associadas a essa nova funcionalidade.