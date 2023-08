WhatsApp BANIRÁ golpistas; entenda como

Em julho, o WhatsApp surpreendeu os usuários com uma série de novidades em suas atualizações. Agosto, por sua vez, não será diferente, trazendo mais uma funcionalidade em breve para o aplicativo de mensagens.

Dessa vez, o foco estará inteiramente na segurança dos usuários, sendo que essa melhoria já se encontra disponível na versão beta do aplicativo. Há muitos detalhes que beneficiarão quem tem o WhatsApp, e você verá tudo logo abaixo.

WhatsApp e suas melhorias

O aplicativo está comprometido em aprimorar a segurança das contas e está trabalhando em um recurso inédito que possibilitará aos usuários proteger suas contas utilizando um endereço eletrônico. Essa atualização tem previsão para ser lançada em uma futura versão do app da empresa Meta.

Conforme informado pelo site Wabetainfo em abril, o WhatsApp já havia anunciado outras medidas de segurança. Isso inclui a prevenção de tentativas não autorizadas de transferir contas para outros dispositivos, bem como a proteção contra malware que envia mensagens indesejadas através do aplicativo. Tem também os códigos de segurança automáticos para facilitar a verificação.

Futura atualização já está na versão beta

Na versão beta para Android 2.23.16.15 da Google Play Store, foi identificado que o WhatsApp também apresentará um recurso adicional de segurança. Assim, permitirá a proteção de contas através de um endereço de e-mail. Além de elevar a segurança, esse recurso poderá ser útil em situações específicas ainda não esclarecidas.

É importante destacar que essa novidade será opcional e diferente da solicitação do endereço de e-mail durante a configuração da verificação em duas etapas. Com essas medidas, o mensageiro busca assegurar uma experiência mais segura e confiável para seus usuários. Relembre, logo abaixo, as três últimas (e melhores) atualizações que o WhatsApp trouxe aos usuários do aplicativo de mensagens.

Novo recurso: Mensagens em vídeo



Você também pode gostar:

O Instant Video Messaging, uma funcionalidade recém-lançada, permite que os usuários enviem mensagens de vídeo curtas com apenas um toque no ícone da câmera, localizado ao lado do ícone do microfone para mensagens de voz. O recurso passou por extensos testes e, finalmente, foi oficialmente disponibilizado em 27 de julho, com a promessa de estar acessível a todos em breve.

Recentemente, o WhatsApp anunciou a ampliação da implementação das novas mensagens de vídeo para um número maior de usuários. Dessa forma, em breve, estará disponível para todos. Portanto, é importante manter o aplicativo atualizado para usufruir dessa função.

Enviar mensagens de vídeo é tão simples quanto enviar mensagens de voz. Basta tocar no ícone do microfone para alternar para o modo de vídeo e pressionar e segurar para iniciar a gravação do vídeo. Semelhante aos memorandos de voz, é possível deslizar para cima para bloquear a gravação e capturar o vídeo sem segurar o botão.

Para usar essa funcionalidade, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo;

Acesse uma conversa ou chat;

Toque no ícone do microfone para mudar para o modo de vídeo;

Pressione e segure o ícone de vídeo para iniciar a gravação;

Se desejar gravar sem segurar o botão, deslize para cima.

Privacidade em primeiro lugar: Canais WhatsApp

Os Canais WhatsApp são uma nova maneira de receber informações, proporcionando um meio prático, confiável e privado para receber atualizações importantes de pessoas e empresas diretamente no aplicativo. Essa funcionalidade foi anunciada anteriormente pelo WhatsApp e passou por testes em países como Cingapura e Colômbia. Agora, finalmente, foi lançada em nove países, incluindo Peru e Chile.

A atualização dos Canais traz uma reformulação da aba de Status, agora denominada Notícias. As atualizações de status são exibidas em um layout horizontal, lembrando um pouco o Instagram. Por outro lado, os canais em que você se inscreveu são mostrados verticalmente, enquanto na parte inferior são exibidos os canais que você ainda não segue, mas pode explorar e encontrar aqueles de seu interesse.

Conversas com números não salvos

Um recurso comemorado por muitos usuários é a capacidade de iniciar uma conversa com um número desconhecido sem a necessidade de adicioná-lo aos contatos. Anteriormente, era preciso salvar o contato e, em seguida, procurá-lo na lista para iniciar a conversa. Com a nova função, não é mais necessário registrar o número. Basta pressionar o botão para iniciar uma nova conversa e digitar o número do destinatário com quem deseja conversar.