WhatsApp começa a testar “chats de voz”

A atualização 2.23.16.19 do WhatsApp beta para Android trouxe uma novidade bem interessante: os “chats de voz”. De acordo com o site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o app, apenas alguns beta testers estão aproveitando esta novidade, que traz como destaque uma nova maneira de iniciar chamadas de voz.

Conforme mostrado na captura de tela ao lado feita pelo WABetaInfo, um novo ícone de forma de onda de voz pode ser visível em um bate-papo em grupo, caso o recurso esteja disponível para os participantes do grupo. Tocar neste ícone iniciará automaticamente o bate-papo por voz e uma interface dedicada aparecerá.

Qualquer pessoa no chat em grupo pode entrar no chat de voz a qualquer momento e começar a falar. Se o bate-papo por voz permanecer vazio, ele terminará automaticamente após 60 minutos se ninguém entrar. No entanto, qualquer pessoa ainda pode iniciar outro bate-papo por voz a qualquer momento.

Recurso com acesso limitado

É importante observar que os bate-papos por voz são acessíveis apenas a determinados grupos. Geralmente, eles podem estar disponíveis em grupos com mais de 32 participantes (embora apenas até 32 participantes possam entrar em um bate-papo por voz). Porém, vale ressaltar que essa configuração pode variar de acordo com o usuário.

A principal vantagem dos chats de voz é que eles permitem iniciar uma chamada sem tocar o telefone de cada participante do grupo. No entanto, cada participante do grupo ainda receberá uma notificação push silenciosa quando um novo chat de voz for criado em seus grupos, e o ícone do grupo exibirá uma pequena miniatura representando um chat de voz dentro da lista de chat.

É importante destacar que os chats de voz também são protegidos por criptografia fim a fim, garantindo que apenas os participantes de uma chamada de voz possam ouvir seu conteúdo.

Mais ferramentas para grupos

Outro recurso recém-lançado para testes é uma ferramenta de análise para administradores. Com esse recurso, o WhatsApp oferece aos administradores de grupos uma ferramenta adicional para gerenciar melhor seus grupos caso eles não estejam disponíveis. A novidade foi disponibilizada na atualização 2.23.16.18 do WhatsApp beta para Android.



Agora, há uma opção para que os usuários do grupo relatem mensagens que gostariam que fossem revisadas. Depois de habilitar esta opção, todos no chat em grupo poderão relatar as mensagens compartilhadas na conversa aos administradores do grupo. Se uma mensagem for denunciada, o administrador do grupo terá a opção de excluir a mensagem para todos ou tomar as medidas apropriadas com base na natureza do conteúdo denunciado (por exemplo, remover o remetente do grupo).

O recurso capacita o grupo a manter um ambiente seguro e respeitoso durante a conversa. Com a capacidade de revisar as mensagens enviadas por outros membros, os administradores podem obter ajuda dos próprios participantes para moderar o grupo mesmo quando não estão por perto.

As mensagens que precisam de revisão serão listadas em uma nova seção encontrada na tela de informações do grupo, e qualquer pessoa no chat pode facilmente enviar uma mensagem para revisão ao administrador apenas abrindo as opções de mensagem.

Os usuários do aplicativo de conversas WhatsApp que utilizam a ferramenta em seu dia a dia podem ter inúmeros grupos na plataforma, adicionados ao longo do tempo. Todavia, existem vários motivos que podem fazer com que uma pessoa deseje sair, já que não há mais sentido, ou que não se identifica, com as conversas no app.

Como sair de um grupo sem ninguém ver

Felizmente, para os usuários do WhatsApp que desejam sair dos grupos da plataforma “à francesa”, existe um simples truque que pode ser bastante útil, sem maiores problemas. Para tal, é preciso baixar a versão mais atual do aplicativo, para aparelhos celulares com o sistema operacional Android e iOS. Ao seguir o passo a passo, o usuário então poderá “sair de fininho”, visto que seus contatos não irão tomar conhecimento.

A novidade é parte de um recente recurso que veio em uma atualização do aplicativo de mensagens. Com a funcionalidade, os usuários podem “sair de fininho” sem problemas. Independentemente de qual seja o sistema operacional – Android ou iOS – é só abrir os detalhes do grupo e rolar a tela para baixo e escolher a opção “Sair do grupo”, e confirmar a sua saída.