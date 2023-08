WhatsApp emite INFORMATIVO URGENTE para seus usuários

O app de mensagens WhatsApp é amplamente conhecido atualmente. Como resultado, constantemente revela atualizações e inovações. Esse aplicativo transformou a comunicação, possibilitando o envio das mensagens escritas, de mídia e voz. Sua interface fácil de usar atrai pessoas de todas as faixas etárias, facilitando a conexão em tempo real entre indivíduos.

Com funcionalidades adicionais, como vídeo e o compartilhamento do status, o WhatsApp continua sendo uma ferramenta importante para a comunicação pessoal e também profissional na era tecnológica. Confira no artigo abaixo o aviso urgente para os usuários frequentes do app.

Um pouco mais sobre o mensageiro

O Whats é um app de mensagens que oferece uma gama de variedade de ferramentas para os usuários. Uma de suas principais características é o envio rápido e conveniente de mensagens escritas. Além disso, suporta encaminhamento de mensagens de voz, útil quando palavras escritas não bastam para expressar o que se quer comunicar.

Uma funcionalidade popular certamente é o compartilhamento das mídias, permitindo que seja enviado vídeos, imagens, contatos e documentos. Isso torna o app ideal para compartilhar os momentos importantes, assim como documentos essenciais e informações dos seus contatos.

As chamadas em vídeo e voz também são amplamente utilizadas no WhatsApp. Com as chamadas de voz, é possível fazer ligações gratuitas entre contatos que também são usuários do o app, economizando em chamadas tradicionais. Já as chamadas em vídeo permitem conexões mesmo à distância, proporcionando experiências únicas.

Adicionalmente, o WhatsApp oferece a função de grupos, onde usuários criam grupos a fim de compartilhar mensagens, mídias e fazer chamadas. Isso é especialmente útil no planejamento de eventos, organização de equipes de trabalho, bem como na manutenção dos contatos com família e amigos próximos. Além do mais, o app possui recursos de privacidade, incluindo a opção do bloqueio dos contatos e criptografia para transmissão segura das mensagens.

Em suma, o WhatsApp é uma plataforma versátil e abrangente que permite a comunicação ampla, tornando-se uma ferramenta imprescindível para contatos pessoais e profissionais nos dias de hoje.

Comunicado importante para os usuários do WhatsApp

Logo, o lançamento de uma funcionalidade inédita no aplicativo alegrou seus usuários. Por conseguinte, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, divulgou uma notificação urgente para aqueles que utilizam o app diariamente.



Inspirada no Telegram, a Meta trouxe uma maneira revolucionária e cativante de compartilhar momentos através do aplicativo. Em outras palavras, agora é viável expressar suas emoções por meio de vídeos curtos com duração máxima de 1 minuto.

Com essa nova opção, os usuários têm a capacidade de enviar vídeos durante as conversas, bastando tocar no botão de áudio para alternar entre áudio e vídeo na conversa. Assim, não deixe de usufruir dessa incrível adição.

Clonagem do WhatsApp causa transtorno para os usuários

Atualmente, proliferam cada vez mais as artimanhas por meio da internet, especialmente aquelas que exploram o WhatsApp das vítimas. Geralmente, os trapaceiros buscam obter dinheiro, prejudicando sobremaneira o proprietário da conta. Felizmente, há alguns meios de reaver o controle do mensageiro.

Recuperação de uma conta clonada do WhatsApp

Antes de tudo, é crucial comunicar seus amigos e familiares imediatamente ao perceber que sua conta do WhatsApp foi invadida ou clonada. Utilize outras redes sociais, como o Facebook e o Instagram, para evitar que alguém caia em golpes potenciais. O próximo passo consiste em adotar um dos procedimentos a seguir.

Utilize seu número de telefone

Em primeiro lugar, a Meta, empresa responsável pelo mensageiro, instrui a tentar recuperar imediatamente sua conta no WhatsApp desinstalando e reinstalando o aplicativo. Em seguida, faça login novamente usando seu número de telefone e inserindo o código recebido por SMS. Como o mensageiro suporta apenas uma conta por dispositivo, será possível recuperar a que “perdeu” com facilidade. Lembre-se de acessar as configurações e a privacidade para fazer logout de sua conta em outros dispositivos, certo?

Recupere a conta por conta do golpe do SIM Swap

Se você perceber que não recebeu SMS por algum tempo e está sem sinal, há uma alta probabilidade de ter sido vítima de SIM Swap. Resumidamente, esse golpe envolve o criminoso realizando a portabilidade com seu número, ou seja, roubando seu chip, praticamente.

Nesse caso, entre em contato com a operadora para confirmar. Então, peça que bloqueiem o chip para que o infrator perca o acesso à conta. A solução será obter outro chip e informar à operadora que ninguém deve realizar a portabilidade, a menos que você compareça pessoalmente com documentos em mãos.

Contate o suporte do WhatsApp

Outra opção é entrar em contato com o suporte do WhatsApp para solicitar o desligamento da conta ou a recuperação da mesma. Envie um e-mail para support@whatsapp.com e, no assunto, escreva algo como “Conta clonada” ou “Conta roubada”. Explique detalhadamente a situação fornecendo todos os dados possíveis.

Denuncie a conta do WhatsApp que foi clonada

Por fim, se nenhuma dessas medidas resolver o problema, a última alternativa é denunciar a conta e pedir ajuda de outras pessoas para denunciá-la até que seja suspensa. Para isso, siga os passos abaixo:

Abra o perfil do contato;

Role até o final e clique em “Denunciar contato”;

Confirme a denúncia da conta e aguarde.