WhatsApp está planejando novas formas de verificar contas

No começo de agosto, o site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o programa de testes do WhatsApp, descobriu que o app estava trabalhando em um novo recurso de segurança para proteger a conta de usuários usando um endereço de e-mail. Com esse recurso, o WhatsApp visa adicionar outra camada de segurança à sua conta, trazendo a capacidade de protegê-la e verificá-la usando um endereço de e-mail.

Dando continuidade a essa iniciativa, o WhatsApp também está explorando mais outra maneira de nos ajudar a verificar nossas contas. Na atualização 2.23.17.5 do WhatsApp beta para Android, foi descoberto que o aplicativo está trabalhando no suporte de senha para uma futura atualização do aplicativo.

Como você pode ver nesta captura de tela feita pelo WABetaInfo, o recurso de senha fornecerá aos usuários uma maneira simples de entrar com segurança. Uma chave de acesso é uma sequência curta de números ou caracteres usados para autenticar sua identidade e atua como uma forma de código de segurança para garantir que apenas dispositivos aprovados possam ser autenticados.

Não será preciso lembrar de uma chave de acesso, pois ela pode ser armazenada com segurança no Gerenciador de Senhas do Google. O WhatsApp planeja oferecer suporte a essa tecnologia para fins de verificação de conta.

Como a chave de acesso usará sua impressão digital, rosto ou bloqueio de tela para verificar sua identidade, isso definitivamente aumenta a segurança, adicionando uma camada extra de proteção além dos métodos tradicionais, como PINs.

Barra de navegação inferior a caminho?

As melhorias para se adequar ao Material Desing 3 do Android seguem sendo apresentadas pelo WhatsApp. Enquanto o app oficial já começa a receber botões de ação flutuante redesenhados, novos botões de alternância e alertas e menus arredondados, uma mudança no layout do app em específico ainda está em testes.

Trata-se da barra de navegação inferior, que agora está disponível para todos os beta testers após lançar a atualização 2.23.16.17 do WhatsApp beta para Android. A configuração mais atualizada da barra de navegação inferior inclui as seguintes guias: chats, status, comunidades e chamadas. Além disso, a guia de chats e o botão de ação flutuante foram redesenhados para representar um balão de mensagem recebida, conforme anunciado anteriormente.

É importante observar que pode haver uma desvantagem em instalar esta atualização. O WhatsApp removeu a capacidade de deslizar entre as guias. Apesar de a guia inferior ter aparecido uma primeira vez com essa possibilidade, parece que o WhatsApp decidiu desabilitá-la.



O WABetaInfo diz que esse gesto não segue as diretrizes do Material Design 3. O Material Design é um guia elaborado pelo Google feito para os designers de aplicativos. A ideia é que ele sirva como um norte para design visual, de animação e interação entre os apps e o sistema Android, garantindo que eles sigam um padrão entre si, além de estarem mais coesos com as formas apresentadas pelo próprio sistema operacional.

Outra mudança para adequar o layout

Ainda em desenvolvimento, está a inclusão de uma barra de aplicativos superior totalmente escura ou branca, a depender do tema escolhido pelo usuário. Graças à atualização 2.23.13.17 do WhatsApp beta para Android, o site descobriu que a barra superior do app é bem mais escura comparada com a que está disponível hoje, como mostra a captura de tela ao lado.

Esse pode ser um indício de que o WhatsApp está desenvolvendo um novo tipo de tema escuro para o app Android, semelhante ao disponível no WhatsApp para iOS. Para celulares mais avançados com tela AMOLED, um tema ainda mais escuro baseado em tons de cinza e na cor preta pode trazer ótimos resultados em termos de desempenho, além de ser mais agradável esteticamente.

Essas mudanças se somam às caixas de alerta com bordas arredondadas, tudo para see alinhar com as diretrizes do Material Design 3. Essa decisão de design não apenas dá à interface do usuário uma aparência nova e moderna, mas também melhora a experiência geral do usuário, tornando as diferentes partes do aplicativo consistentes com o Material Design 3. É importante observar que todos os alertas no aplicativo foram reprojetados na versão de testes.