WhatsApp está trabalhando em nova interface com barra superior branca e um nome de aplicativo verde

O WhatsApp está constantemente buscando melhorar a experiência do usuário por meio de atualizações regulares. Recentemente, foi lançado o WhatsApp Beta para Android 2.23.18.18, trazendo várias novidades e recursos interessantes. Neste artigo, vamos explorar em detalhes as principais melhorias e funcionalidades que foram introduzidas nessa versão.

Nova interface

Uma das principais mudanças que o WhatsApp está trabalhando é na interface do aplicativo. Com o WhatsApp Beta para Android 2.23.18.18, foi introduzido um novo design com uma barra superior branca e o nome do aplicativo em verde. Essa nova interface está em desenvolvimento e será lançada em uma atualização futura do aplicativo.

Comparando com versões anteriores, podemos ver que a barra de status também foi modificada para branca. Além disso, o WhatsApp planeja alterar a fonte do nome do aplicativo, que será exibido em verde. Essas mudanças visuais trarão uma aparência renovada ao WhatsApp, tornando-o mais moderno e atraente.

Filtrar conversas

Outra novidade presente no WhatsApp Beta para Android 2.23.18.18 é a capacidade de filtrar conversas. Essa funcionalidade permitirá aos usuários classificar suas conversas com base em critérios específicos, como mensagens não lidas, conversas pessoais ou chats de negócios.

Essa melhoria visa proporcionar aos usuários um maior controle ao pesquisar suas conversas. Os botões para ativar esses filtros foram redesenhados, apresentando bordas arredondadas e um visual mais moderno.

Unificação de interfaces



É interessante notar que mudanças semelhantes também estão em desenvolvimento para o WhatsApp no iOS. Isso fica evidente com a mais recente atualização do WhatsApp Beta para iOS 23.17.1.77, disponível no aplicativo TestFlight.

Essa unificação das interfaces para Android e iOS demonstra o compromisso do WhatsApp em oferecer uma experiência consistente em todas as plataformas. Embora o aplicativo para Android siga as diretrizes do Material Design 3, a ideia é criar uma aparência e recursos semelhantes para ambas as versões.

Fique por dentro das novidades do WhatsApp

O WhatsApp está constantemente evoluindo e trazendo novas funcionalidades para seus usuários. Para ficar por dentro de todas as novidades, recomendamos seguir o WABetaInfo no Twitter. Lá você encontrará informações sobre as últimas atualizações do WhatsApp Beta para Android, iOS, Web/Desktop e Windows. Além disso, o WABetaInfo também oferece outros recursos e serviços relacionados ao WhatsApp.

Fique atento às próximas atualizações do WhatsApp, pois sempre traremos mais informações quando disponíveis. O WhatsApp está empenhado em oferecer a melhor experiência possível aos seus usuários, e essas atualizações são apenas o começo das melhorias que estão por vir. Experimente o WhatsApp Beta para Android 2.23.18.18 e aproveite todas as novidades!