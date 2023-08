WhatsApp ganha compartilhamento de tela em chamadas de vídeo

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, anunciou recentemente um novo recurso que está deixando seus usuários ainda mais empolgados. Agora, durante as chamadas de vídeo, é possível compartilhar a tela do dispositivo, permitindo uma interação mais completa e eficiente com amigos, familiares e colegas de trabalho.

Como Funciona o Compartilhamento de Tela no WhatsApp?

Compartilhar a tela no WhatsApp é simples e fácil. Ao iniciar uma chamada de vídeo, basta tocar no ícone “Compartilhar” localizado na parte inferior do aplicativo. Em seguida, você pode escolher entre compartilhar um aplicativo específico ou a tela inteira do seu dispositivo. Essa flexibilidade permite que você mostre ao vivo o que está acontecendo no seu celular ou tablet durante a chamada.

Benefícios do Compartilhamento de Tela no WhatsApp

O recurso de compartilhamento de tela no WhatsApp traz uma série de benefícios para os usuários. Veja algumas das vantagens:

Trabalho em equipe mais eficiente: Durante uma chamada de vídeo, é possível compartilhar documentos, planilhas ou apresentações, facilitando a colaboração entre colegas de trabalho, mesmo à distância. Mostrar fotos e vídeos: Compartilhar a tela permite que você mostre fotos e vídeos para seus amigos e familiares, tornando a experiência de compartilhar memórias ainda mais especial. Planejamento de viagens: Se você está planejando uma viagem em grupo, o compartilhamento de tela pode ser útil para mostrar opções de hospedagem, voos e roteiros, facilitando a decisão conjunta. Compras online: Fazer compras online com amigos agora ficou mais fácil. Compartilhe a tela e mostre os produtos que está considerando, permitindo que seus amigos opinem e ajudem na escolha. Auxílio aos avós: Muitas vezes, os avós podem precisar de ajuda para usar aplicativos ou realizar tarefas no celular. Com o compartilhamento de tela, você pode guiá-los passo a passo, tornando a experiência mais interativa e didática.

Disponibilidade e Funcionalidades Adicionais

O recurso de compartilhamento de tela está disponível para usuários do WhatsApp nos sistemas operacionais Android, iOS e Windows. O aplicativo também possui suporte para transmissões em modo paisagem, oferecendo uma melhor experiência de visualização do conteúdo compartilhado.

Além disso, o WhatsApp está constantemente aprimorando suas funcionalidades e buscando concorrer com outras plataformas de videochamada, como Google Meet, Microsoft Teams e Zoom. Essas melhorias são uma resposta à crescente demanda por ferramentas de comunicação que permitam uma interação mais completa e eficiente.

Como Usar o Compartilhamento de Tela no WhatsApp



Usar o recurso de compartilhamento de tela no WhatsApp é simples. Veja o passo a passo:

Abra o aplicativo do WhatsApp e inicie uma chamada de vídeo com a pessoa desejada. Durante a chamada, toque no ícone “Compartilhar” localizado na parte inferior do aplicativo. Escolha se deseja compartilhar um aplicativo específico ou a tela inteira do seu dispositivo. Pronto! Agora, os outros participantes da chamada poderão ver o conteúdo que você está compartilhando em tempo real.

Maior versatilidade e utilidade

Com o novo recurso de compartilhamento de tela, o WhatsApp se torna ainda mais versátil e útil para os usuários. Seja no trabalho, em momentos de lazer ou até mesmo ajudando os avós com tarefas do celular, a possibilidade de compartilhar a tela durante as chamadas de vídeo facilita a interação e torna a experiência mais enriquecedora.

Aproveite essa nova funcionalidade e explore todas as possibilidades que o compartilhamento de tela no WhatsApp oferece. Compartilhe momentos, trabalhe em equipe e conecte-se de forma ainda mais completa com as pessoas que são importantes para você. O WhatsApp continua inovando para oferecer a melhor experiência de comunicação para seus usuários.