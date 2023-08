WhatsApp GB é DURAMENTE CRITICADO; confira os motivos

O app de troca de mensagens WhatsApp tem se destacado como uma das principais opções de comunicação instantânea disponíveis atualmente. Esse mensageiro possibilita interações rápidas e conta com diversas funcionalidades, como compartilhamento de mídias e stickers, entre outras.

Apesar disso, muitos usuários desejam recursos adicionais oferecidos por aplicativos externos, como o caso do WhatsApp GB, que ganhou popularidade recentemente. No entanto, o uso de versões não oficiais pode colocar a segurança dos usuários em risco. Há uma série de motivos pelos quais evitar o uso desse tipo de aplicativo.

O que é o WhatsApp GB?

Primeiramente, é essencial entender o que é o WhatsApp GB. Trata-se de uma variante do aplicativo oficial, não desenvolvida pela empresa por trás do WhatsApp. Embora sua finalidade seja oferecer funcionalidades extras, seu uso apresenta problemas. A seguir, listamos algumas dessas questões.

Riscos à segurança são um dos pontos-chave a se considerar. Utilizar um aplicativo não oficial implica em grande risco, uma vez que o sistema pode não ser tão seguro quanto o oficial.

Isso deixa os usuários vulneráveis a ameaças como hackers, que podem obter informações sensíveis dos usuários. Adicionalmente, cibercriminosos podem até mesmo instalar vírus nos dispositivos daqueles que utilizam essa versão não oficial, não se limitando somente ao WhatsApp, mas estendendo-se a outras redes sociais.

Afinal, por que eu não posso usar o aplicativo?

Um outro fator que levanta preocupações é o fato de que o WhatsApp GB não está disponível nas lojas oficiais, como a Apple Store e a Google Play Store. Essa ausência levanta suspeitas, uma vez que os aplicativos oficiais geralmente passam por processos de segurança antes de serem disponibilizados nessas lojas.

Riscos à segurança

Além disso, o uso do WhatsApp GB pode impactar negativamente o desempenho dos dispositivos. Por ser uma versão não oficial, não recebe correções de bugs e melhorias regulares como o aplicativo oficial, podendo danificar o desempenho dos smartphones, além de permitir a entrada de malwares.



Por fim, é importante lembrar que a empresa responsável pelo WhatsApp, a Meta, tem meios de identificar usuários que estão utilizando versões não oficiais, incluindo o WhatsApp GB, e pode tomar medidas como banir esses usuários da plataforma, seja temporariamente ou permanentemente.

Não existe em lojas oficiais

Dessa forma, é crucial que os usuários evitem o uso de aplicativos não oficiais, como o WhatsApp GB, a fim de garantir sua segurança e preservar a integridade de suas contas na plataforma oficial.

Como gravar vídeo com áudio no WhatsApp

O WhatsApp tem o costume de realizar mudanças frequentes nas ferramentas e no design do aplicativo para aprimorar a experiência do usuário. Dessa forma, o lançamento do recurso “áudio com vídeo” é mais um exemplo disso.

No dia 27 de julho de 2023, essa nova funcionalidade foi oficialmente lançada, possibilitando o uso do microfone no chat para transformá-lo em um botão de vídeo. Com esse recurso, é possível capturar imagem e som por até 60 segundos e enviar o arquivo em um formato arredondado dentro da conversa.

Dado que essa é uma novidade recente, é importante que o usuário verifique se seu aplicativo está atualizado antes de tentar utilizar esse recurso.

Abra o aplicativo

Acesse o WhatsApp a partir do ícone na tela inicial do seu dispositivo e inicie o aplicativo.

Escolha um chat

Selecione uma conversa existente ou inicie uma nova. Isso abrirá o espaço para enviar mensagens, onde você poderá usar o áudio com vídeo.

Clique no botão apropriado

Procure pelo ícone do microfone, que é comumente usado para enviar áudios, e clique nele uma única vez. Quando ele se transformar em uma câmera, clique na câmera.

A sua câmera será automaticamente ativada, permitindo que você capture a imagem e o áudio em um arquivo de formato circular. Durante a gravação, uma faixa vermelha preencherá todo o círculo, indicando uma contagem regressiva de 60 segundos para concluir a gravação.

Após esse minuto, a gravação será encerrada automaticamente e enviada. Se preferir, você pode soltar o botão da câmera para enviar o arquivo na conversa.